Gündem Doktor ve hemşireler doğum sırasında bebeği yere düşürdü Azra bebek ölüm kalım savaşı veriyor
ADANA

Doktor ve hemşireler doğum sırasında bebeği yere düşürdü: Azra bebek ölüm kalım savaşı veriyor

Adana'da özel bir hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kader Şahin (24) ile eşi Yavuz Şahin (27) bebeklerinin doğum sırasında düşürüldüğünü iddia ederek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Beyin kanaması geçiren, kafatasında kırık ve başında 4 santimetrelik yara olan Azra bebek ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Haber Merkezi DHA
Doktor ve hemşireler doğum sırasında bebeği yere düşürdü: Azra bebek ölüm kalım savaşı veriyor
Azra bebek ölüm kalım savaşı veriyor.

Adana'da özel bir hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kader Şahin (24) ile eşi Yavuz Şahin (27) bebeklerinin doğum sırasında düşürüldüğünü iddia ediyor.Çift Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Beyin kanaması geçiren, kafatasında kırık ve başında 4 santimetrelik yara olan Azra bebek ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Adana’da yaşayan Kader Şahin’in 29 Haziran günü özel bir hastanede dünyaya getirdiği kız bebek, kundaklanıp ailesine teslim edildi. Bebeğin başında 4 santimetrelik açık yara gören ailesi, durumu hemşirelere bildirdi. Aileden alınan bebek, hemen yenidoğan yoğun bakıma alındı. Beyin kanaması teşhisi konulan bebek, tedaviye alındı. Ailenin isteği üzerine bebek, başka bir özel hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan bebeğin kafatasında darbeye bağlı olarak kırık olduğu ortaya çıktı. Azra adını verdikleri bebeklerinin doğum sırasında düşürüldüğünü öne süren aile, hastane ve ilgiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

‘ÇOCUĞUMU KUCAĞIMA ALAMADIM’

Doğumdan sonra bebeğinin kucağına verilmeden acele edilerek aile yakınlarına götürüldüğünü belirten Kader Şahin, “Bebeğim yıkanıp giydirilirken morardığını gördüm. O an bir şey olduğunu hissettim. 'Bebeğimin neden morardı?' diye sorduğumda, normal doğumda olağan şeyler olduğunu söylediler. Ben hala ameliyattayken çocuğumu alıp aileme götürdüler. Ben çocuğumu kucağıma dahi alamadım" dedi.

'ÇOCUĞUMUN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM'


Eşinin doğum sırasında il dışında olduğu anlatan Şahin, görümcesinin eşine anlık olarak fotoğraflar attığını belirterek, “Görümcem, fotoğraf çekmek için şapkasını çıkarttığında kafasında kan görerek hemşireyi çağırmış. Hemşire 'bir şey yok' diyerek bebeği alıp apar topar yenidoğan servisine çıkartmış. Çocuğumun düşürüldüğünü düşünüyorum. Ne olduysa o anda oldu. Doktoruma durumunu sorduğumda sadece bir çizikten ibaret olduğunu söyledi. Şu anda çocuğumun kafatasında kırık var. Beyin kanaması geçirmiş" diye konuştu.


'ÖDEMEYİ GERİ İADE EDİP ŞİKAYETÇİ OLMAMIZI İSTEMEDİLER'


Baba Yavuz Şahin, bebeğinin fotoğraflarını gördükten sonra kendisini kötü hissettiğini belirterek, "Olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Hastaneye yaptığımız ödemeyi geri iade etmeyi teklif ettiler. Biz de kabul etmeyerek çocuğumuzu başka bir hastaneye götürdük. Şikayetçi olmamızı istemediler. Çocuğumuzu başka hastaneye götürdüğümüzde kafatasında kırık olduğu ortaya çıktı. Çocuğumun kafasındaki yarayı hala kabul etmeyip 'normal' olduğunu iddia ediyorlar" dedi.


'BAŞKA HASTANEDE ÖĞRENDİK'


Ailenin avukatı Tuğsan Güneş, olayın çok üzücü olduğunu, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade ederek, "Şikayetçi olduk. Delilleri karartmaya çalışıyorlar. Çocuğun kafatasında kırık olduğunu biz başka hastanede öğreniyoruz. Savcılığımızın şikayetimiz doğrultusunda gerekeni yapacağından eminim" diye konuştu.
İddialarla ilgili soruşturma başlatılırken, hastane yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmadı.

Abone Ol Google News
Seri üretime geçiyor

Seri üretime geçiyor

​Savunma Sanayii Başkanı iki müjde birden verdi.
Servet doğurdu

Servet doğurdu

​Tek batında tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi.
Müsilajsız Caddebostan Sahili havadan görüntülendi: Tertemiz

Nobel Barış Ödülü'nden iç savaşa

Nobel Barış Ödülü'nden iç savaşa

​Ülke tarihinin ilk Müslüman lideri Abiy Ahmet'in mücadelesi

​İstanbul'da 10 bin litre sahte içki ele geçirildi.

PKK'lı terörist eylem için geldiği Van'da yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.