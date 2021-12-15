Gündem Doktoru tehdit etti Merkezin camına özür dilerim yazısı asınca davadan kurtuldu
BURSA

Doktoru tehdit etti: Merkezin camına 'özür dilerim' yazısı asınca davadan kurtuldu

Bursa'da doktor F.Z., kendisini tehdit ettiği için şikayetçi olduğu A.S. ile 'Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim' yazısını merkezin camına asması şartıyla uzlaştı. A.S. yazıyı asınca doktor F.Z. şikayetini geri çekti.

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Haber Merkezi DHA
Doktoru tehdit etti: Merkezin camına özür dilerim yazısı asınca davadan kurtuldu
A.S., doktorun istediği cümleyi bir metre uzunluğundaki kağıda yazdırıp, merkezin camına astı.

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi’ndeki 19 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne giden A.S., koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi. Görevli doktor F.Z., A.S.’ye merkeze aşıların gelmediğini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. A.S. doktoru, 'Seninle dışarıda görüşeceğiz' diye tehdit edince 'beyaz kod' verildi. A.S. merkezden ayrılırken emniyete giden doktor F.Z. şikayetçi oldu.

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İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, taraflar uzlaşmak için adliyede bir araya geldi.

Doktor F.Z., kendisini tehdit eden kişinin, ‘Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim’ ifadelerinin bulunduğu yazıyı hazırlayıp bunu da merkezin camına asması şartıyla şikayetini geri çekeceğini belirtti.

Şartı kabul eden A.S., doktorun istediği cümleyi bir metre uzunluğundaki kağıda yazdırıp, merkezin camına astı. Doktor F.Z. şikayetinden vazgeçerken, yazıyı görenler, şaşırdıklarını belirtti.

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