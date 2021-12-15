Doktoru tehdit etti: Merkezin camına 'özür dilerim' yazısı asınca davadan kurtuldu Bursa'da doktor F.Z., kendisini tehdit ettiği için şikayetçi olduğu A.S. ile 'Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim' yazısını merkezin camına asması şartıyla uzlaştı. A.S. yazıyı asınca doktor F.Z. şikayetini geri çekti.

Abone Ol