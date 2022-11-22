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ANKARA

Dokuz ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi İHA
Dokuz ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı kararı
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 04/04/2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 13 kişi ve 2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında soru dağıttığı tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında, 22 Kasım 2022 tarihinden itibaren Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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