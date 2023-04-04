Dokuz istilacı tür yolcu otobüsünde yakalandı

Bu yıl et fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları fırsata çevirmek isteyen kaçakçılar, kurban bayramı öncesi küçük ve büyük baş hayvan kaçakçılığına yöneldi. Gümrüklerde ele geçirilen büyük ve küçükbaş hayvan sayısı geçen yıl sadece 12 iken, bu yıl Ekim ayı itibariyle 1075'e ulaştı.