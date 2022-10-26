Dokuz suç grubuna yönelik yedi ilde 'Nefes-2 Operasyonu': 198 şüpheli için gözaltı kararı

Tütün mamulleri ve makaron (sarmalık kıyılmış tütün doldurulmaya yarayan içi boş sigara tüpü) kaçakçılığına yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2022 yılında NEFES kod isimli operasyon olmak üzere operasyonlar gerçekleştirilmişti. Operasyonlarda 108 adet suç grubu deşifre edilerek bunların yasa dışı faaliyetlerine son verilmişti.

2022 YILINDA 625 MİLYON LİRA VERGİ KAYBI ÖNLENDİ

Ayrıca KOM birimlerince 2022 yılı ilk 9 ayında yapılan 6.115 operasyonda; 4.7 milyon paket kaçak sigara, 1.3 milyar adet boş makaron ile 425 milyon adet doldurulmuş, 273 ton tütün mamulü ile 329 bin adet puro ele geçirildi, 323 adet yasa dışı doldurulmuş makaron imalathanesi deşifre edildi ve yapılan başarılı operasyonlar sayesinde 625 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.

REKLAM

UZUN SOLUKLU ÇALIŞMA SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

Kaçakçılık ve organize suç gruplarıyla mücadele kapsamında yapılan uzun soluklu çalışmalarda; Bandrollü olarak yasal bir şekilde satılması gereken makaron ve tütün mamullerinin bandrolsüz olarak satıldığı, suç gruplarının temin etmiş oldukları makine düzenekleri ile yasa dışı imalathane kurdukları,üretilen yasa dışı makaronların 20’li paketler halinde tüketiciye ulaştırdıkları belirlendi. Ayrıca makaron doldurmaya yarayan makinaların üretimini yapan ve bu makinaları sosyal medya hesapları üzerinden pazarlayan şahıs ile şirketler tespit edilmesi ardından KOM Başkanlığınca harekete geçildi.

OPERASYON 7 İLDE EŞ ZAMANLI BAŞLATILDI

Suçla mücadelede etkinliğin arttırılması amacıyla bandrolsüz olarak yasa dışı şekilde tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik yapılan çalışmalarda; Bu alanda faaliyet gösteren 7 ilde (Adana, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Mardin, Şanlıurfa) faaliyet gösteren 9 suç grubu deşifre edildi.

REKLAM

Uzun süreli takip ve tespit çalışmalarında bu suç gruplarının yasadışı ürünleri tedarik ve dağıtım zinciri ortaya çıkarılmış olup Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde başta bu suç gruplarına yönelik olmak üzere ülke genelinde eş zamanlı olarak Nefes-2 operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda; vergi kaybının önüne geçilmesi, suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi, yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amaçlandı.

198 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI BULUNUYOR

Operasyon kapsamında tütün mamulleri ve makaronları; yasa dışı imalathanelerde üreten ve yasa dışı ticaretini yapan suç gruplarının faaliyet gösterdiği 7 il başta olmak üzere ülke genelinde tespit edilen 583 adreste arama yapılarak 198 şüpheli gözaltına alınacak.

REKLAM

FOTOĞRAF 8 Dün, merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki Mersin Oto Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İ.N. ve S.E., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırılmasının ardından başlatılan soruşturmada kavganın, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarını gerçekleştiren iki çetenin, suçtan elde ettikleri paraları paylaşmamasından kaynaklandığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, her iki çeteyi de deşifre etti. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından KOM ekipleri, özel harekat timlerinin desteğiyle iki çeteye yönelik operasyon düzenledi. Çete üyelerinin evlerine eş zamanlı yapılan baskında V.C., Y.E., İ.N., S.E. ve Y.T. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca ile 57 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda, adresinde bulunmayan ve firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Öte yandan, çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; galeride yürüyen İ.N. ve S.E.'nin yanına otomobille gelen grup dışarı çıkarak ateş etmeye başladığı, karşılıklı yaşanan çatışmanın ardından grubun kaçarak uzaklaştığı yer aldı. Mersin'de para kavgasına girişen iki çeteye operasyon: Çok sayıda gözaltı var Mersin'de iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın, iki çete arasında yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen paraların paylaşılamamasından çıktığı belirlendi. Polis, her iki çeteye yönelik düzenlendiği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder