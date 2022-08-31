​Dokuzun kattan altıncı kata düştü: Mucize kurtuluş

Şanlıurfa'da 23 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 23 kilogram esrar ile 1086 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, 23 kilogram esrar ile 1086 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.