Gündem Dolandırdığı işçi iz sürdü Parkta çekirdek çitlerken yakaladı
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Dolandırdığı işçi iz sürdü: Parkta çekirdek çitlerken yakaladı - Antalya haberleri

Dolandırdığı işçi iz sürdü: Parkta çekirdek çitlerken yakaladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde firma sahipleri ve işçilerini 2 milyon 100 bin TL dolandırıp kaçan ve 3 yıldır aranan müteahhit, dolandırdığı bir işçi tarafından Bursa’da parkta çekirdek çitlerken yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen polis, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Haber Merkezi IHA
Zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Alanya Sosyal Güvenlik Kurumu inşaatında çalışan 16 şirket sahibi ve işçiler, taşeron firmadan 8 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle hem eylem yapmış hemde davacı olmuşlardı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından aranan ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olan müteahhit Bülent A. kaçtı.

İnşaatta çalışan ve mağdur olan Hacı Mehmet Özdemir, Alanya’dan Bursa’ya gelerek yaklaşık 3 yıldır aranan dolandırıcının yerini tespit etti. Mağdur olan Özdemir, dolandırıcı müteahhidi parkta çekirdek çitlerken görünce şok geçirdi.

Özdemir’in ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal güvenlik kurumunu 2 milyon 100 bin TL dolandıran şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Bülent A.’nın daha önce dolandırıcılıktan cezaevine girdiği, bir yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 3 yıldır aranması olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi.

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  • İnşaatta çalışırken kendisini de dolandırıp kaçan müteahhidin yerini bulan Özdemir, "Bizi dolandırıp kaçtıktan sonra ben araştırmalarım sonucunda Bursa’ya geldiğini öğrendim. Daha sonra 8 defa Bursa’ya geldim fakat izine rastlayamadım. Bugün evinin önündeki parkta beklerken çekirdek çitlediğini gördüm. Şok oldum resmen, bizi dolandırdı ama hiçbir şey olmamış gibi burada keyif yapıyor. Polis ekiplerini aradım. Gelip gözaltına aldılar şikayetçiyim" dedi.
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