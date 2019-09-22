Dolandırdığı işçi iz sürdü: Parkta çekirdek çitlerken yakaladı

Alanya Sosyal Güvenlik Kurumu inşaatında çalışan 16 şirket sahibi ve işçiler, taşeron firmadan 8 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle hem eylem yapmış hemde davacı olmuşlardı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından aranan ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olan müteahhit Bülent A. kaçtı.

İnşaatta çalışan ve mağdur olan Hacı Mehmet Özdemir, Alanya’dan Bursa’ya gelerek yaklaşık 3 yıldır aranan dolandırıcının yerini tespit etti. Mağdur olan Özdemir, dolandırıcı müteahhidi parkta çekirdek çitlerken görünce şok geçirdi.

Özdemir’in ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal güvenlik kurumunu 2 milyon 100 bin TL dolandıran şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Bülent A.’nın daha önce dolandırıcılıktan cezaevine girdiği, bir yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 3 yıldır aranması olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi.

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