Dolandırıcıların son kurbanı profesör oldu: Yine aynı yöntem

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu, ünlü finansçı Aysun Mercan, yüksek mühendis Ceren Ataman'dan sonra dolandırıcıların son kurbanı, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Yıldız Teknik Üniversitesi eski İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı olan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu.

250 BİN LİRA KAPTIRIDI

Sabah'ın haberine göre; Bayrakdar, iddiaya göre telefon dolandırıcılarına 250 bin lira kaptırdı. İstanbul Beşiktaş'ta 24 Mayıs günü meydana gelen olayda telefon dolandırıcıları tarafından aranan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı olan emekli 79 yaşındaki Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar'ın telefonu çaldı. Kendisini "Polis memuru" olarak tanıtan dolandırıcı, Bayrakdar'a parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.

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'DOLARLARI ÇEK VE HAZIRLA'

İddiaya göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, 'Birazdan evine geleceğiz. Dolar hesabındaki paraları çek ve hazırla' talimatı verdi. Bunun için önce 12 bin dolar (200 bin lira) parasını yakındaki bankadan çeken emekli doktor, kapısına gelen polis yelekli kendisini 'Soner Yıldırım' olarak tanıtan dolandırıcıya parayı teslim etti. Ardından yeniden aranacağı ve kendisine söylenen talimatları yapması gerektiğini söyleyen dolandırıcı, yaşlı kadının ikametinden ayrıldı.