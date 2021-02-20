Dolandırıcıların yeni numarası: Sokak satıcısı gibi davranıp evlere giriyorlar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, dolandırıcıların sokak satıcısı gibi vatandaşların evlerine gidip onları mağdur etmesi üzerine çalışma başlattı. Evleri tek tek gezen polis ekipleri, banka ve kimlik bilgilerinin başka kişilerle paylaşılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı. Özellikle tencere, tava gibi ev eşyası satıcılarının bu yöntemi kullandığını anlatan polis, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar, polisin dolandırıcılıkla ilgili uyarısının farkındalık oluşturulması için önemli olduğunu söyledi.

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