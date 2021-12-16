Gündem Dolandırıcıların yeni yöntemi Sahte haciz işlemi evrakı
İZMİR

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Sahte haciz işlemi evrakı

İzmir'de oyunculuk ajansına üye olması için cep telefonuna gönderilen mesaja Türkçe bilmediği için onay veren Suriye uyruklu Esat Hamdo, dolandırıcıların hedefi oldu. Bir avukatın ismi kullanılarak evine üyelik aidatını ödemediği gerekçesiyle sahte haciz işlemi evrakı gönderilen Hamdo, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Abdi Yaşar, "Böyle evrak gelirse başvuracağınız yer, Cumhuriyet Başsavcılığı'dır" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Sahte haciz işlemi evrakı
Esat Hamdo.

İzmir'de yaşayan Suriye uyruklu ayakkabıcı kalfası Esat Hamdo'ya (39), geçen 20 Kasım'da bir akademi ajansından oyunculuk için üyelik mesajı geldi.

  • Türkçe yazıları okumayı bilmeyen Hamdo, iddiaya göre, anlamadan mesaja üyelik için onay verdi. Evli, 3 çocuk babası Hamdo'nun adresine 4 gün sonra üyelik ücreti 3 bin lirayı yatırmadığı gerekçesiyle sahte bir haciz işlem evrakı gönderildi. Durumu yakınıyla paylaşan Hamdo, avukat Abdi Yaşar aracılığıyla, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Esat Hamdo, "Suriye vatandaşıyım. 2013'ten önce Suriye'de yaşıyordum. Savaş olunca buraya geldik. Ayakkabı sektöründe çalışıyorum. Telefonuma bir mesaj geldi. O mesaja onay vermişim. Sonrasında borçlanmışım. Durumu paylaştığım avukatım araştırdı. Bu kişilerin dolandırıcı olduğunu öğrendim. Birçok kişiyi dolandırmışlar. İnsanlar dikkatli olsunlar, dolandırılmasınlar" dedi.

Sahte haciz işlemi evrakı.
Sahte haciz işlemi evrakı.

'BÖYLE EVRAK GELİRSE SAVCILIĞA BAŞVURUN'

Avukat Abdi Yaşar ise, "Esat Hamdo'ya evde oturduğu bir gün kendisine mesaj gelmiş. 'Akademiye, ajansa üye olmak ister misiniz?' diye. Okuma yazması olmadığı için bu mesaja onay vermiş. 4 gün sonra da evine, bir avukatın ismi kullanılarak, sahte imzalı evrak gelmiş. Hukuk sistemimizde yeri olmayan ifadelerle 'haciz işlemi öncesi son uyarı mektubu' başlıklı bir evrak gönderilmiş. Araştırdım, ne böyle bir avukat ne de böyle bir şirket var. Sadece bir internet siteleri var, başka da bir tüzel kişilikleri yok. Özellikle okuma yazması olmayan Suriyelilere tuzak kuruyorlar. Ayrıca Esat Hamdo'yu telefonla arayıp, ödeme yapmazsa hapse gireceği söylemişler. 3 bin lira göndermesi gerektiği vurgulanmış. Biz araştırdık. Birçok kişiye bu tarz evrak gönderilmiş. Genelde Suriyeli, aralarında Türk vatandaşı çok az var. Bu tarz belgelere kanmayın. Böyle evraklar gelirse başvuracağınız yer, Cumhuriyet Başsavcılığı'dır" dedi.

Hacizli araçlarda büyük oyun: Polis bile inanamıyor, otoparka çekilen araçlara yaptıkları inanılmaz
EKONOMİ
Hacizli araçlarda büyük oyun: Polis bile inanamıyor, otoparka çekilen araçlara yaptıkları inanılmaz

Dolandırıcıların kargo tuzağı: Kendilerini şirket çalışanı gibi gösterip 2,3 milyon euroya imza attırdılar
GÜNDEM
Dolandırıcıların kargo tuzağı: Kendilerini şirket çalışanı gibi gösterip 2,3 milyon euroya imza attırdılar
Bir garip defin hikâyesi

Bir garip
defin hikâyesi

​Gasilhanede şoke oldular: Kendi soyadlarını verip gömdüler.
Soğuk algınlığıyla karıştırılıyor

Soğuk algınlığıyla karıştırılıyor

​Yeni araştırma: Omicron varyantının 2 farklı belirtisi ortaya çıktı.
Asgari ücrettekarar günü

Milyonların beklediği rakam bugün açıklanacak.
İstanbul'un ilçesinde kar kalınlığı 7 santimi buldu

İstanbul'un ilçesinde kar kalınlığı 7 santimi buldu

Gündeme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.