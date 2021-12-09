Gündem Dolandırıcılıktan gözaltına alınan şüpheli cinayet zanlısı çıktı
3. SAYFA İSTANBUL

Dolandırıcılıktan gözaltına alınan şüpheli cinayet zanlısı çıktı

Esenyurt'ta dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra Mustafa Akyol cinayetinin de faili olarak arandığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Dolandırıcılıktan gözaltına alınan şüpheli cinayet zanlısı çıktı
Arşiv

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Kasım'da, 70 yaşındaki Mustafa Akyol'un, kendisinden iki gündür haber alamayan yakınları tarafından Piri Reis Mahallesi'ndeki ikametinde ölü bulunması üzerine çalışma başlattı.

Akyol'un, evine giren bir kişi tarafından susturuculu silahla vurularak öldürüldüğünü belirleyen polis, parmak izinden cinayetin şüphelisi olduğu tespit edilen Murat S.'yi (48) yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta birçok kişiyi ev sahibi yapmak vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle savcılığa yapılan suç duyurusu üzerine aranan Murat S.'yi yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, 6 Aralık'ta, dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldıkları şüpheli Murat S.'nin Mustafa Akyol'un katil zanlısı olarak da arandığını tespit etti.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin, maktul Akyol'u 10 bin liralık alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından öldürdüğü belirlendi.

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