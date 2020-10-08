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Gündem Dolu önlemleri naylonların fiyatını arttırdı Daha önce 20 liraya aldığımız bu naylonların fiyatı bir anda ikiye hatta üçe dörde katlandı
İSTANBUL

Dolu önlemleri naylonların fiyatını arttırdı: Daha önce 20 liraya aldığımız bu naylonların fiyatı bir anda ikiye hatta üçe dörde katlandı

İstanbul'da etkili olması beklenen dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar otomobilini korumak için balonlu naylona yöneldi. Balonlu naylona talep çok olduğu için fiyatı arttı. Otomotiv şirketi sahibi Özkan Benek "Daha önce 20 liraya aldığımız bu naylonların fiyatı bir anda ikiye hatta üçe dörde katlandı. Arabalarımızı üzerine battaniye halı gibi şeyler koyarak korumaya çalışıyoruz." dedi.

Haber Merkezi DHA
Balonlu naylona talep çok olduğu için fiyatı arttı.
Balonlu naylona talep çok olduğu için fiyatı arttı.

Meteorolojinin üst üste yaptığı uyarıların ardından vatandaşlar araçlarını dolu yağışından korumak için harekete geçti. Rami'de bulunan açık oto pazarındaki araçlarda balonlu naylonlarla kaplandı. Ancak balonlu naylonlara bir anda ilginin artması fiyatlarını arttırdı.

Balonlu naylona talep çok olduğu için fiyatı arttı.

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Açık oto pazarında dükkanı bulunan Taşdan Işık , "Dolu yağacağını öğrenince araçlarımızı korumak istedik. Onları balonlu naylonlarla kapattık. Ancak naylonlara talep olunca bir anda fiyatları arttı. Normalde 20-30 liraya aldığımız naylonları şu an 70-80 hatta 100 liraya almak zorunda kaldık. " dedi.

Balonlu naylona talep çok olduğu için fiyatı arttı.

Bir başka otomotiv şirketi sahibi Özkan Benek ise şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Meteorolojiden gelen haberlere göre yoğun bir dolu yağışı olduğunu söyleyince önlemler aldık. Ancak dün 20-30 liraya aldığımız balonlu naylonlar bugün 100 lira oldu. Artık insanlar fırsat mı kolluyor. Ne yapmaya çalışıyor bir türlü anlamadım. Otoparklar dolu, oralara götüremiyoruz. Biz de elimizden geldiğince araçlarımızın üzerine battaniye, halı gibi malzemeler koyarak onları hasardan korumaya çalışıyoruz."

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Balonlu naylona talep çok olduğu için fiyatı arttı.

Balonlu naylona talep çok olduğu için fiyatı arttı.
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