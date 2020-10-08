Dolu önlemleri naylonların fiyatını arttırdı: Daha önce 20 liraya aldığımız bu naylonların fiyatı bir anda ikiye hatta üçe dörde katlandı İstanbul'da etkili olması beklenen dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar otomobilini korumak için balonlu naylona yöneldi. Balonlu naylona talep çok olduğu için fiyatı arttı. Otomotiv şirketi sahibi Özkan Benek "Daha önce 20 liraya aldığımız bu naylonların fiyatı bir anda ikiye hatta üçe dörde katlandı. Arabalarımızı üzerine battaniye halı gibi şeyler koyarak korumaya çalışıyoruz." dedi.

Haber Merkezi 08 Ekim 2020, 15:26 DHA