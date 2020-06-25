Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Donald Trumpa benzetilen kaya şok ediyor Görenler gelerek yoğun ilgi gösteriyor
MERSİN

Donald Trump'a benzetilen kaya şok ediyor: Görenler gelerek yoğun ilgi gösteriyor

Donald Trump'a benzetilen kaya şok ediyor: Görenler gelerek yoğun ilgi gösteriyor

Mersin'in Silifke ilçesinin kırsal Büdeğirmeni Mahallesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilen dev kaya, yoğun ilgi görüyor. Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, "Geçenlerde bir fotoğrafını çektim. Baktık ABD Başkanı Trump'a benziyor. Bunun üzerine paylaştım. Görenler buraya gelerek bu tabiat güzelliği ile fotoğraf çektiriyor." dedi.

Haber Merkezi DHA
Görenler buraya gelerek bu tabiat güzelliği ile fotoğraf çektiriyor.
Görenler buraya gelerek bu tabiat güzelliği ile fotoğraf çektiriyor.

Mersin'in Silifke ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Büdeğirmeni Mahallesi'nde sarp yamaçta bulunan dev kaya parçası, görüntüsüyle insanı andırıyor.

8 bin yıllık kaya resimleri ziyaretçileri büyülüyor
HAYAT
8 bin yıllık kaya resimleri ziyaretçileri büyülüyor

Vatandaşlar, uzaktan bakıldığında ABD Başkanı Donald Trump'a benzettikleri kayanın fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Yoğun ilgi gören kayayı görmek isteyenler mahalleye geliyor.

Görenler buraya gelerek bu tabiat güzelliği ile fotoğraf çektiriyor.

Bölgeye gitmek isteyenlerin kendilerinden yol tarifi aldıklarını belirten Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, şu şekilde konuştu:

  • "Geçenlerde bir fotoğrafını çektim. Baktık ABD Başkanı Trump'a benziyor. Bunun üzerine paylaştım. Görenler buraya gelerek bu tabiat güzelliği ile fotoğraf çektiriyor."

Görenler buraya gelerek bu tabiat güzelliği ile fotoğraf çektiriyor.

Daha fazla ilgi görmeye başladı

Mahalle sakinlerinden Seyhan Kaya ise mahallenin bulunduğu vadinin güzelliğinin Trump'ı andıran kaya nedeniyle daha fazla ilgi görmeye başladığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Kayanın Trump'a benzemesini keşfettikten sonra arkadaşlarla sosyal medya da paylaşarak vatandaşlarımızın görselliğine sunduk. Büyük bir ilgi gördü."

Görenler buraya gelerek bu tabiat güzelliği ile fotoğraf çektiriyor.

Donald Trump'a benzetiliyor: Görenler gelerek yoğun ilgi gösteriyor
FOTOĞRAF 7
Title
Mersin'in Silifke ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Büdeğirmeni Mahallesi'nde sarp yamaçta bulunan dev kaya parçası, görüntüsüyle insanı andırıyor.
Title
Vatandaşlar, uzaktan bakıldığında ABD Başkanı Donald Trump'a benzettikleri kayanın fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Yoğun ilgi gören kayayı görmek isteyenler mahalleye geliyor.
Title
Bölgeye gitmek isteyenlerin kendilerinden yol tarifi aldıklarını belirten Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, şu şekilde konuştu:
Title
Geçenlerde bir fotoğrafını çektim. Baktık ABD Başkanı Trump'a benziyor. Bunun üzerine paylaştım. Görenler buraya gelerek bu tabiat güzelliği ile fotoğraf çektiriyor.
Title
Mahalle sakinlerinden Seyhan Kaya ise mahallenin bulunduğu vadinin güzelliğinin Trump'ı andıran kaya nedeniyle daha fazla ilgi görmeye başladığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Kayanın Trump'a benzemesini keşfettikten sonra arkadaşlarla sosyal medya da paylaşarak vatandaşlarımızın görselliğine sunduk. Büyük bir ilgi gördü.
Title
Donald Trump'a benzetiliyor: Görenler gelerek yoğun ilgi gösteriyor
Mersin'in Silifke ilçesinin kırsal Büdeğirmeni Mahallesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilen dev kaya, yoğun ilgi görüyor. Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, "Geçenlerde bir fotoğrafını çektim. Baktık ABD Başkanı Trump'a benziyor. Bunun üzerine paylaştım. Görenler buraya gelerek bu tabiat güzelliği ile fotoğraf çektiriyor." dedi.
Abone Ol Google News
Hobi olarak başladı başarısı ile Kayseriye örnek oldu: 16 yılda sürü sahibi oldu

Hobi olarak başladı başarısı ile Kayseri'ye örnek oldu: 16 yılda sürü sahibi oldu
AYMden YKS kararı

AYM'den YKS kararı

Tedbir başvurusu kabul edilmedi.
Son 8 yılın zirvesini zorluyor

Son 8 yılın zirvesini zorluyor

Altın fiyatlarında ateş düşmüyor.

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?
Yürek dayanmaz

Yürek dayanmaz

​Sel felaketinde ölen ailesinin haberini feryat ederek verdi.
Karadeniz'de<br>sıradan bir gün

Karadeniz'de
sıradan bir gün

​Altından vızır vızır arabaların geçtiği tünelin üstü bahçe.

UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret.

​Piyasaların beklediği faiz kararı açıklandı.

​Alman ilaç devi, milyar dolarlarca tazminat ödeyecek.
Yıldız ismi<br>geri çevirdi

Yıldız ismi
geri çevirdi

Belözoğlu'nun gölünde yatan golcü belli oldu.

MHP'li vekile<br>kulak vermeli

MHP'li vekile
kulak vermeli

Yarın bu ülkeyi TikTok'un zehirlediği gençler yönetecek.

İstanbul'dan Van'a virüs taşıyan 5 koronalı Bolu'da yakalandı.
Van'da deprem

Van'da deprem

​Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

​Seyahat belgesi alıp istedikleri yere gidebilecekler.
Türkiye<br>ters köşe yaptı

Türkiye
ters köşe yaptı

​Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.