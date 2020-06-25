Donald Trump'a benzetilen kaya şok ediyor: Görenler gelerek yoğun ilgi gösteriyor Donald Trump'a benzetilen kaya şok ediyor: Görenler gelerek yoğun ilgi gösteriyor Mersin'in Silifke ilçesinin kırsal Büdeğirmeni Mahallesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilen dev kaya, yoğun ilgi görüyor. Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, "Geçenlerde bir fotoğrafını çektim. Baktık ABD Başkanı Trump'a benziyor. Bunun üzerine paylaştım. Görenler buraya gelerek bu tabiat güzelliği ile fotoğraf çektiriyor." dedi.

Haber Merkezi 25 Haziran 2020, 10:01 Son Güncelleme: 25 Haziran 2020, 17:59 DHA