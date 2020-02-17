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POLİTİKA

Donald Trump'tan Erdoğan'a teşekkür telefonu: Türkiye insani felaketi önlemeye çalışıyor

Beyaz Saray'dan Donald Trump ile Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine yönelik açıklama yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan'a İdlib'de Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti. Trump görüşmede Libya'da dış güçlerin müdahalesinin bölgedeki durumu daha da kötüye götüreceğini yineledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan
Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan

Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." bilgisi paylaşıldı.

Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı

Beyaz Saray

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Türkiye'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump

Açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

Libya'da dış güçlerin müdahalesi

Fotoğraf: Arşiv
  • Trump'ın görüşmede, Rusya'nın Esed rejimine desteğinin son bulması ve Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için isteğini dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump ayrıca, Libya'da dış güçlerin müdahalesinin durumu daha da kötüye götüreceğini bir kez daha tekrarladı." ifadesi kullanıldı.
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Trump'tan Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Erdoğan'a teşekkür

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