Gündem Donan gölette buz kırıldı paletli araç suya gömüldü
BİNGÖL

Bingöl haber: Donan gölette buz kırıldı paletli araç suya gömüldü

Donan gölette buz kırıldı paletli araç suya gömüldü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde TEİAŞ ekibini taşıyan paletli araç, üzerinden geçtiği göletin yüzeyindeki buzun kırılması sonucu suya düştü. Araçtaki 2 kişi, kendi çabaları sonucu kurtulmayı başardı.

Haber Merkezi AA
Araçtaki 2 kişi çabaları ile kurtuldu.
Araçtaki 2 kişi çabaları ile kurtuldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yüzeyindeki buzun kırılması sonucu paletli araçla gölete düşen 2 TEİAŞ çalışanı, kendi çabalarıyla kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Bingöl TEİAŞ ekibi, yüksek gerilim hatlarının bakımını yapmak için Kale Göleti yakınlarına geldi. Burada 2 çalışan, hattı taşıyan direklere ulaşmak amacıyla, karla kaplı olması nedeniyle fark etmedikleri göletin üzerinden paletli araçla geçti.

Bu sırada göletin yüzeyindeki buzun kırılması sonucu araçla suya düşen 2 kişi, kendi çabaları sonucu kurtulmayı başardı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Karlıova Belediyesi ekiplerinin aracı sudan çıkarma çabaları sonuçsuz kaldı.

Elazığ 13. TEİAŞ Bölge Müdürlüğünden gelen ekiplerin çalışması ise sürüyor.

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