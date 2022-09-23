Gündem Dondurma yiyerek girdiği binada 19 bin liralık hırsızlık yaptı
DİYARBAKIR

Dondurma yiyerek girdiği binada 19 bin liralık hırsızlık yaptı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, dördüncü kattaki daireden 16 bin TL'lik telefon, 3 bin TL ve bir kredi kartını çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen ve binaya dondurma yiyerek girdiği görülen B.E., yakalanıp, gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Dondurma yiyerek girdiği binada 19 bin liralık hırsızlık yaptı
Hırsızlık yapan şahıs kameralara takıldı.

Olay, 20 Eylül'de Yenişehir Mahallesi Kurt İsmail Paşa Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Akşam saatlerinde dondurma yiyerek apartmana giren şüpheli, binadaki daireleri tek tek kontrol etti.

A.G.'nin 4’üncü kattaki dairesinin kapısını zorlayan ve evde kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, kilidi kırarak içeri girdi. Yaklaşık bir saat evde kalan şüpheli, 16 bin TL değerinde cep telefonu, 3 bin TL ve bir kredi kartını alarak, kaçtı. Hırsızlık şüphelisinin dondurma yiyerek binaya giriş anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Evine gelen A.G., hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Görüntüleri inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.E.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti
FOTOĞRAF 6
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Hırsızlık olayı, Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti.

Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi.
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Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde \"Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin\" yazılı not kağıdını buldu. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi.
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Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti.
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Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, \"Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış.
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Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış\" diye konuştu.
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Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, \"Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım\" dedi.
Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesinin evine giren hırsızlık şüphelisi, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı. Hırsızdan şikayetçi olan ev sahibi Levent Karademir (40), "Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış" dedi.

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