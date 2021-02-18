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İZMİR

Dönerciye davet ettiği eşini bıçaklayan kocayı çatal bıçak ve sandalye atarak engellemeye çalışmışlar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Aycan Kıncı’yı (23), davet ettiği dönercide 38 bıçak darbesiyle ağır yaralayan cani koca Burak Kıncı (26) hakkında, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, olayın gerçekleştiği anda dönercide olan müşterilerin, vahşi koca Burak Kıncı’yı çatal, kaşık ve bıçak ile sandalye fırlatarak, engellemeye çalıştıkları anlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Vahşi koca Burak Kıncı.
Vahşi koca Burak Kıncı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Aycan Kıncı’yı (23), davet ettiği dönercide 38 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Burak Kıncı (26) hakkında, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, olayın gerçekleştiği anda dönercide olan müşterilerin, cani koca Burak Kıncı’yı çatal, kaşık ve bıçak ile sandalye fırlatarak, engellemeye çalıştıkları anlatıldı.

DÖNERCİYE ÇAĞIRMIŞTI

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Burak Kıncı, geçen yıl 3 Kasım günü, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı konuşmak için 1717 Sokak'taki dönerciye davet etti. İddiaya göre cani koca Burak Kıncı, burada eşine, barışma teklifinde bulundu. Ancak genç kadın, barışma teklifini geri çevirdi. Sinirlenen Kıncı da cebinden çıkardığı bıçakla eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

38 bıçak darbesiyle ağır yaralanan 2 çocuk annesi Kıncı, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildi. Vahşi koca Burak Kıncı ise polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, tutuklu koca Burak Kıncı hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, çiftin boşanma aşamasında oldukları için evlerini ayırdıkları, çocuklarının anneyle yaşadığı anlatıldı. Burak Kıncı'nın olay günü konuşmak için bir dönerciye davet ettiği Aycan Kıncı'ya barışmak istediğini söylediği ancak 'Henüz dönmek için erken' cevabını alınca da cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı kaydedildi. Kıncı'nın olay anını hatırlamadığını söylediği ifadesinin de yer aldığı iddianamede, olay anında dönercide olan diğer müşterilerin şüpheliyi çatal, kaşı, bıçak ve sandalye fırlatarak engellemeye çalıştıkları belirtildi.
Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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