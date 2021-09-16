Döngüsel kültüre çığ gibi tepki: Apaçık hadsizlik

Son dönemde milli ve manevi değerlere saldıran söylemleri ve çarşaflı kadınları aşağılayan skandal mizanseni ile gündemden düşmeyen CHP, bu defa da İzmir’de Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nde yarı çıplak bir semazeni, ney ve oyun havası eşliğinde dans ettirdi. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesince sergilenen rezalete çığ gibi tepkiler geldi. Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği olayın ardından İzmir Büyükşehir belediyesine sosyal medyadan binlerce kınama mesajı gönderildi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, büyük tepki çeken skandal görüntüyü rezalet olarak nitelendirdi.

GÜNDEM CHP'nin döngüsel kültürü

KINIYORUM!

CHP’li Edremit Belediyesi’nin çarşaflı bir kadını zincire vurduğu kurtuluş töreninin hemen ardından meydana gelen olaya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) eş başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sert tepki gösterdi. Altay paylaştığı mesajında “Haberlerde yer alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir programda Mevlevi geleneklerine ve Hz. Mevlana’nın ruhuna uygun olmayan gösteri apaçık hadsizliktir. UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu gösteriyi düzenleyen ve onay verenleri kınıyorum” dedi.

GÜNDEM İzmir'de 'çıplak semazen' ney ve oyun havasıyla dans etti: CHP'li belediyeye tepki yağıyor

ZIVANADAN ÇIKMAK MARİFETLERİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli yaptığı açıklamada uluslararası organizasyonun galasında sergilenen danstaki “yarı çıplak semazen görüntülerinin” kabul edilemez olduğunu belirtti. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kutlama, anma ve tanıtımlarda “işi zıvanadan çıkarmayı marifet saydığını” söyleyen Sürekli, “9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyet, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına ‘yeni kültür arayışı’ diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana’yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki İzmir’de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:58 CHP'nin 'döngüsel kültür'ü: Semazen üstünü çıkarıp yarı çıplak halde dans etti CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin Dünya Belediyeler Günü Kültür Zirvesi için düzenlediği gala gecesinde skandal yaşandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun da katıldığı zirvede semazen olarak sahneye çıkan kişi, ney ve oyun havası eşliğinde üstünü çıkararak yarı çıplak halde dans etti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Cesur adımlar atarak yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı, 'döngüsel kültür' ifadelerini kullandı.



Öte yandan 10 Eylül'deki etkinliğe gazetecilerin alınmadığı öğrenildi.

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YUSUF KAPLAN’DAN TEPKİ

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan da skandal semazen gösterisini sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, “İzmir Belediyesi çıplak semazen oynatmış! Böyle giderse bu toplumun bütün İslâmi değerlerini ayaklar altına alacaklar! Değerlerini bu kadar değersizleştirenler bize dikkate değer nasıl bir değer sunabilirler ki soysuzlaşmaktan ve tefessüh etmekten başka!” diyerek çıplak semazen skandalına tepkisini dile getirdi.

Kafalarındaki hesap başka

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de belden yukarısı çıplak semazen görüntülerini izlediğinde hayretler içinde kaldığını söyledi. İzmir’in kurtuluş gününde düzenlenen kortej yürüyüşünde de tuhaf görüntülerin ortaya çıktığını anlatan Şahin, “Israrla Pagos zihniyeti budur, bunun yıkılması gerektiğini söylüyorum. Kafalarının arkasında mutlaka başka hesaplar vardır. Türk kültürü, kabullendiğimiz ortak kültür bunu aslı kabul etmez. Dünyaya başka bir yerden bakıyorlar. Bunlar başka amaca matuf işlerdir. Bunlar Türk milletine yönelik işler değildir. İzmirlinin artık bu zihniyeti anlaması lazım. Gerçekten olacak bir iş değil” dedi.