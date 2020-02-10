Gündem Donma tehlikesi geçiren 49 göçmen son anda kurtarıldı Operasyon 5 saat sürdü
VAN

Donma tehlikesi geçiren 49 göçmen son anda kurtarıldı: Operasyon 5 saat sürdü

Donma tehlikesi geçiren 49 göçmen son anda kurtarıldı: Operasyon 5 saat sürdü

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen çoğunluğu Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen, donma tehlikesi geçirince güvenlik güçlerini arayarak yardım istedi. Kırsal bölgede bulunan yarım adaya bırakılan kaçak göçmenler, 5 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Van'da donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler hastaneye kaldırıldı.
Van'da donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler hastaneye kaldırıldı.

Karayollarındaki kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü’nü kullanan göçmen kaçakçıları faciaya neden oluyordu. Van’ın kırsaldaki sahillerinden aldıkları yabancı uyruklu 49 kaçak göçmeni tekneye bindirerek Bitlis’in Tatvan ilçesine götürmek üzere yola çıkan tekne, Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi’nin Deveboyunu açıklarında yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyince buradaki yarım adaya yanaşarak kaçak göçmenleri indirdi. Donma tehlikesi geçiren çoğunluğu Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen sığınacak bir yer bulamayınca güvenlik güçlerini arayarak kurtarılmaları için yardım istedi. Bunun üzerine de hemen harekete geçildi.

AA
Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen, donma tehlikesi geçirince güvenlik güçlerini arayarak yardım istedi.

Kurtarma operasyonu 5 saat sürdü

Gevaş ilçe merkezine yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunan İn Mahallesi’ne bağlı Deveboynu açıklarına tekneyle ulaşıldı. Ve göçmenleri kurtarmak için yapılan kurtarma operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü. Deveboynu yarım adasından alınan 49 kaçak göçmen Gevaş ilçesindeki iskeleye getirildi. Gevaş Kaymakamı Hamit Genç de çalışmaları takip etti.

AA
Kırsal bölgede bulunan yarım adaya bırakılan kaçak göçmenler, 5 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı.

AFAD ve sağlık ekipleri iskelede hazır bekledi

Kaçak göçmenler için Gevaş İskelesi’nde de yoğun bir hazırlık yapıldı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sahilde hazır bekledi. Teknenin sahile yaklaşması ile birlikte de donma tehlikesi geçirdikleri için ayakta durmakta zorluk çeken kaçak göçmenlere yardım edilerek ambulanslara alındı.

  • Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen Van’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yetkililer, soğuk havadan 15 kişinin etkilendiğini, olay yerine de toplam 4 adet 112 ambulansı, 3 adet 4 yataklı ambulans ve 2 adet UMKE görevlendirildiğini bildirdi.

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