Dönüşüm niye yavaş: İstanbul’da 230 bin konutun kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor

Düzce’de yaşanan depremde can kaybı olmaması kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini ortaya koydu. Çevre, Şehircilik Bakanlığı'na göre, İstanbul'da 230 bin konutun acilen dönüşmesi gerekiyor. Bakanlık ve belediyeler eliyle yürütülen çok başarılı dönüşüm projeleri olsa da teşviklere, imar artışlarına ve uygun kredilere rağmen kentsel dönüşümde istenen hıza tam ulaşılamadı. Yeni Şafak bunun nedenini muhataplarına sordu. Ancak bu konuda ev sahipleri müteahhitleri, müteahhitler ise ev sahiplerini suçladı.

MALİKLER ANLAŞAMIYOR

Daire sahiplerinin arasındaki anlaşmazlıkların çözümünün uzun zaman aldığını ve bunun kentsel dönüşümün önüne geçtiğini söyleyen müteahhit Zafer Karaosmanoğlu, “Benim kendi semtim olan Bayrampaşa’da 10 yıldır kentsel dönüşümü bekleyenler var. Mülk sahipleri kendi aralarında anlaşamıyor. Bir de bankalar kredi konusunda cimri ve az kredi veriyor. Bunun artırılması lazım” dedi. İzmir ile Düzce depremini karşılaştıran Karaosmanoğlu, “İkisi de neredeyse aynı şiddete sahipti. Ancak verdiği hasar farklı oldu. 99 depreminden sonra kentsel dönüşüm yapıldığı için Düzce’deki hasar oranı yok denecek kadar az. İşte burada kentsel dönüşümün önemini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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ADRES DEĞİŞTİREN VAR

Tebligatların da süreci uzattığını söyleyen müteahhit İbrahim Aydın ise “Ya tebligat gecikiyor ya da dönüşüm yapılmasını istemeyen mülk sahipleri tebligat ulaşmasın diye adres değişikliğine gidiyor. Bunlar süreci uzatan sebepler. Başka bir konu da ülkemizde konut alan gurbetçiler. Bazen bina sakinleri ile gurbetçiler arasında anlaşmazlık yaşanıyor. O zaman da süreç uzuyor. Tebligat gönderiliyor, ulaşmadığında konsolosluk devreye giriyor." dedi.

METREKARE SORUNU

Kentsel dönüşüm bekleyen H.A., ise müteahhitleri suçluyor. H.A. “100 metrekare dairesi olana daha düşük metrekarelik daireler verildi. İnsanlar doğal olarak kabul etmedi. Müteahhitler ve daire sahipleri arasında anlaşmazlıklar yaşandı. Ayrıca, bina yenilenirken, belli bir meblağ vermek gerekiyor ama herkes bunu veremiyor” ifadelerini kullandı. Binaları yıkılınca sokakta kalacağını düşünenlerin olduğunu söyleyen Z.Y ise “Kentsel dönüşüm için evi yıkılan vatandaşlar, kira zorluğu yaşıyor.” diye konuştu.

695 bin konut dönüştürüldü

Bakanlık ve belediyeler eliyle yürütülen kentsel dönüşüm projeleri ile 695 bin konut dönüştürüldü. Fikirtepe, Gaziosmanpaşa, Esenler, Zeytinburnu, Bağcılar, Beyoğlu ve Güngören'de vatandaşlar sağlam ve konforlu konutlarına kavuştu.