Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler şehre dönmeye başladı. Dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönü Düzce kesiminde akıcı bir yoğunluk oluştu.

SIKIŞIKLIK BEKLENMİYOR

Trafik ekipleri, tatilin 9 gün olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte sıkışıklık beklenmediğini belirtti. Çanakkale’de yola çıkan tatilcilerin erken dönüşü dün de sürdü. Eceabat ve Kilitbahir’e geçmek isteyenler, dün feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.

CAN KAYBI YÜZDE 56 AZALDI

Bu arada Ramazan Bayramı tatilinin başından bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişi yaşamını yitirdi, 661 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabında paylaştığı mesajda son 10 yılın ortalamasına göre bayram tatili trafik kazası ölümlerinde düşüşün yüzde 56 olduğunu belirterek, “Lütfen dikkat, dönüşünüz de bayram olsun” ifadelerine yer verdi.

TEDBİRLER İŞE YARADI

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki trafik kontrol ve uygulama noktasını ziyaret etti. Trafik tedbirlerini en üst düzeye çıkardıklarını söyleyen İnce, “Hem 2019’un ilk 5 ayında, hem de bayram tatilinin ilk 5 gününde rakamlar bize almış olduğumuz bu tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor” dedi.

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