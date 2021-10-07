​Dopingci danışman spora göz dikti: Federasyonlara siyaset sokacak

Türkiye Halter Federasyonu, 27 Ekim 2021 tarihinde 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirilecek. Seçimler yaklaştıkça CHP kanadından da kongreye müdahale etmek için çeşitli hamleler gelmeye başladı. Bir dönem Halter Federasyonu Başkanlığı da yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, siyaseti spora alet etmek ve seçimin sonuçlarını etkilemek için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Kenan Nuhut - Kemal Kılıçdaroğlu

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HANİ SİYASET SPORA BULAŞMAMALIYDI!

Nuhut, 2013’te yapılan seçimlerde, mevcut Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar’a karşı kaybetmişti. O kongrenin rövanşını almak için her yola başvuran Kenan Nuhut, CHP’li 11 büyükşehir 11 de il yöneticisini Spor Federasyonları Başkanlık Seçimleri Koordinasyon Toplantısı altında bir araya topladı. Parti içerisinden bu duruma itirazlar yapıldı. Bazı delegeler, “Bu yöntem yanlış. Siyaset olarak bu şekilde federasyon seçimlerine müdahale etmemeliyiz. Bizim işimiz bu değil” çıkışında bulundu. Her fırsatta liyakati dile getiren ve kurumlarda siyaset aracılığıyla değil liyakat yoluyla yöneticilerin belirlenmesi vurgusunu yapan CHP’nin üst düzey yöneticisinin bu hamlesi, kendi içinde de büyük çelişki oluşturdu.

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AMACI FARKLI!

CHP’li belediyelerin spor kulüpleri mevcut. Oralarda birlikte hareket etmeleri normal ancak CHP’nin kurumsal yapısı altında, parti logosu kullanarak federasyon seçimlerine yönelik toplantılar seçimleri direkt etkilemeye yönelik. Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut’un aslında tek derdi 2013 yılında doping skandalları nedeniyle kaybettiği Türkiye Halter Federasyonu’nu yeniden ele geçirmek.

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DOPİNG, TACİZ, RÜŞVET