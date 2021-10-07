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ANKARA

Dopingci danışman spora göz dikti: Federasyonlara siyaset sokacak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendine başdanışman, partiye de Spor Kurulu Başkanı yaptığı dopingci Kenan Nuhut, spor federasyonlarını ele geçirmek için siyasi hamleye girişti. CHP’nin 11 büyükşehir, 11 de il yöneticisini toplayan Nuhut, hem ‘rüşvet’ ve ‘taciz’ iddialarıyla kaybettiği Halter Federasyonu başkanlığını almaya hem de diğer federasyonların seçimlerini siyaseten etkilemeye çalışıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dopingci danışman spora göz dikti: Federasyonlara siyaset sokacak
Kenan Nuhut

Türkiye Halter Federasyonu, 27 Ekim 2021 tarihinde 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirilecek. Seçimler yaklaştıkça CHP kanadından da kongreye müdahale etmek için çeşitli hamleler gelmeye başladı. Bir dönem Halter Federasyonu Başkanlığı da yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, siyaseti spora alet etmek ve seçimin sonuçlarını etkilemek için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Kenan Nuhut - Kemal Kılıçdaroğlu
Kenan Nuhut - Kemal Kılıçdaroğlu

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Doping de dopingci de kurtaramaz: Rüşvet ve taciz iddiaları

HANİ SİYASET SPORA BULAŞMAMALIYDI!

  • Nuhut, 2013’te yapılan seçimlerde, mevcut Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar’a karşı kaybetmişti. O kongrenin rövanşını almak için her yola başvuran Kenan Nuhut, CHP’li 11 büyükşehir 11 de il yöneticisini Spor Federasyonları Başkanlık Seçimleri Koordinasyon Toplantısı altında bir araya topladı. Parti içerisinden bu duruma itirazlar yapıldı. Bazı delegeler, “Bu yöntem yanlış. Siyaset olarak bu şekilde federasyon seçimlerine müdahale etmemeliyiz. Bizim işimiz bu değil” çıkışında bulundu. Her fırsatta liyakati dile getiren ve kurumlarda siyaset aracılığıyla değil liyakat yoluyla yöneticilerin belirlenmesi vurgusunu yapan CHP’nin üst düzey yöneticisinin bu hamlesi, kendi içinde de büyük çelişki oluşturdu.

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AMACI FARKLI!

CHP’li belediyelerin spor kulüpleri mevcut. Oralarda birlikte hareket etmeleri normal ancak CHP’nin kurumsal yapısı altında, parti logosu kullanarak federasyon seçimlerine yönelik toplantılar seçimleri direkt etkilemeye yönelik. Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut’un aslında tek derdi 2013 yılında doping skandalları nedeniyle kaybettiği Türkiye Halter Federasyonu’nu yeniden ele geçirmek.

DOPİNG, TACİZ, RÜŞVET

  • Nuhut’un geçmişi doping, rüşvet ve taciz iddialarıyla dolu. 1997-2004 arasında iki dönem Halter Federasyonu Başkanlığı yapan Nuhut’un haltercilerin doping kullanmasına göz yumduğunu ortaya koyan ses kayıtları yayınlanmıştı. Nuhut, CHP’den Çorum Belediye Başkanı adayı ve milletvekili adayı gösterilmişti. Ancak iki seçimi de kaybeden Nuhut, önce Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı olmuş, ardından da CHP Spor Kurulu Başkanlığı’na atanmıştı. CHP’nin gençleri spora yönlendirmek ve sporu ayağa kaldırmak iddiasıyla kurduğu kurulun başındaki Nuhut’un ‘dopingci’ ve ‘rüşvetçi’ olduğu ortaya çıkmıştı. Ses kayıtları, Nuhut’un haltercilerin doping kullanmasına göz yumduğunu, bunun karşılığında da sporculardan rüşvet olarak pahalı hediyeler aldığını ortaya koymuştu.
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