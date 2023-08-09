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Dört çocuğunu bağlayıp işkenceyi kayda aldı: Vicdansız babanın savunması pes dedirtti

Kağıthane’de bir şahıs, kendisini terk eden eşini geri getirebilmek adına evde bulunan 4 çocuğunu iple bağlayarak işkence yaptı. Çocuklarını birbirine bağlayan baba, tokat attığı ve çocukların ağladığı anları videoya çekti. Ekiplerin incelemeleri sonucunda gözaltına alınan cani baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12:21 . 9/08/2023 Çarşamba
IHA
Çocuklarına vurdupu anları videoya kaydeden baba, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi.

Çocuklarına vurdupu anları videoya kaydeden baba, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi.

İstanbul Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, tekstil işinde çalışan Yasir Cakacık (35), yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı eşi tarafından terk edildi. Eşini ve 4 çocuğunu bırakan kadın, Gaziantep’e ailesinin yanına yerleşti.

İple bağlayarak dövdü

Baba Cakacık ise eşinin kendisini ve çocuklarını terk etmesinden dolayı insanlık dışı bir yöntem tercih etti. 4 çocuğunu bir araya getiren baba, çocukları evin ortasında iple bağladı. Çocuklarına vurarak ağlattığı anları videoya kaydeden baba, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi.


Kısa sürede yakalandı

İzleyenlerin içini acıtan görüntülerin ardından vicdansız baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Yasir Cakacık, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi.

'Eşimi geri getirmek için yaptım'

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgusu yapılan şüpheli "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" savunmasında bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adam, Metris Cezaevi’ne konuldu.

Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi.



#kağıthane
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#darp
#baba
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