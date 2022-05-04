Dört çocuk babası adam bayramlaşmaya gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan evli ve dört çocuk babası Abidin Sekendiz (69), bayramlaşmak için evine gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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