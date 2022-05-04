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Gündem Dört çocuk babası adam bayramlaşmaya gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu
MANİSA

Dört çocuk babası adam bayramlaşmaya gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan evli ve dört çocuk babası Abidin Sekendiz (69), bayramlaşmak için evine gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Merkezi DHA
Dört çocuk babası adam bayramlaşmaya gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu
Bayramlaşma ziyaretine babasını görmeye giden kadın babasını evde vefat etmiş halde buldu.

Olay, bugün saat 17.45 sıralarında Şehitler Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokak’ta meydana geldi. Şükriye Akbal, eşi Faruk Akbal ile birlikte Ramazan Bayramı nedeniyle tek başına yaşayan babası Abidin Sekendiz'i ziyarete gitti. Akbal çifti zili çalıp bir süre bekledi. İçeriden ses gelmemesi üzerine kapının açık olduğunu fark eden çift eve girdi.

Abidin Sekendiz’i yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan damat Faruk Akbal, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sekendiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bayram ziyaretinde acıyı yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Sekendiz’in cansız bedeni, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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