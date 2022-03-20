Gündem Dört FETÖ şüphelisi Yunanistana kaçarken yakalandı
EDİRNE

Dört FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan dört Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Dört FETÖ şüphelisi Yunanistana kaçarken yakalandı
Foto/arşiv

İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.S, A.A, B.A. ve S.A'yı yakaladı.

FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.

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