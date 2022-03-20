Dört FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.S, A.A, B.A. ve S.A'yı yakaladı.
FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.
İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.S, A.A, B.A. ve S.A'yı yakaladı.
FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.
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