Dört FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ekonomi

Zam talebi geri çevrilen işçiye kötü haber: Tazminat isteyemeyecek

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin ücretine zam yapılmamış olması ya da mailine cevap verilmemesi gibi sebeplerin ayrımcılık yasağının ihlali olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte zam talebi geri çevrilen işçiler, tazminat talebinde bulunamayacak.