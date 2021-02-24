Dört gözü üç kulağı olan çift başlı oğlak yaşama tutunamadı

İlk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade eden Er, “Osmaniye Bahçe’de ikametgâh ediyorum. Keçim hamile kalmıştı. Bugün doğum yaptı. Gördüğünüz gibi yavru iki kafalı, dört tane gözü ve üç tane kulağı var. İlk defa böyle bir şeye rast geliyorum“ dedi.