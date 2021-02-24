Gündem Dört gözü üç kulağı olan çift başlı oğlak yaşama tutunamadı
OSMANİYE

Dört gözü üç kulağı olan çift başlı oğlak yaşama tutunamadı

Osmaniye’de yaklaşık 20 yıldır besicilikle uğraşan Şahin Er’in keçisi, çift başlı oğlak dünyaya getirdi. 4 gözü ve 3 kulağı bulunan oğlak, yaşama tutunamadı.

Haber Merkezi DHA
2 başlı oğlak, bir süre sonra yaşamını yitirdi.
2 başlı oğlak, bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Bahçe ilçesine bağlı Nohut köyünde hayvancılıkla uğraşan Şahin Er’in (43) keçisi, ikiz doğurdu. Yavrulardan birisi normal, diğeri ise iki başlı olarak dünyaya geldi. Doğum sırasında gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü ifade eden Şahin Er, oğlağı kucağına alıp incelediğinde 2 başının, 4 gözünün ve 3 kulağının olduğunu söyledi.

  • İlk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade ede Er, “Keçim hamile kalmıştı ve doğum yaptı bugün. Gördüğünüz gibi yavru 2 kafalı, 4 tane gözü var, 3 tane kulağı var. İlk defa böyle bir şeye rast geliyorum, çok şaşkınız” diye konuştu.

2 başlı oğlak, bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Bu oğlak görenleri şaşırtıyor: İlk kez böyle bir şeye şahit oluyoruz
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İlk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade eden Er, “Osmaniye Bahçe’de ikametgâh ediyorum. Keçim hamile kalmıştı. Bugün doğum yaptı. Gördüğünüz gibi yavru iki kafalı, dört tane gözü ve üç tane kulağı var. İlk defa böyle bir şeye rast geliyorum“ dedi.
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Bu oğlak görenleri şaşırtıyor: İlk kez böyle bir şeye şahit oluyoruz
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir keçi çift başlı oğlak doğurdu. Dört gözü ve üç kulağı olan oğlağın sahibi Şahin Er, ilk defa böyle bir vakaya şahit olduğunu söyledi.
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