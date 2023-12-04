Dört gündür kayıp Damla'dan acı haber

“Annemin dedesi diğer bir deyişle anneannemin babası bir savaş esiriydi. 1800’lü yılların sonunda doğmuş Osman dedemiz genç yaşında eğitim için köyünden çıkıyor ve Afyon’da üst düzeyde eğitim alıyor. Çanakkale Savaşı’na yaşı tutmadığı için yetişemiyor ama Birinci Dünya Savaşı’nın diğer cephesi olan Irak’ta çarpışıyor.”