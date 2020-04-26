Dört günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirmişti.

Haber Merkezi 26 Nisan 2020, 23:54 Son Güncelleme: 27 Nisan 2020, 00:18 Yeni Şafak