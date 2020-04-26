Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Dört günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
ANKARA

Dört günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sokağa çıkma yasağı bitti.
Sokağa çıkma yasağı bitti.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

  • Bakanlık tarafından 21 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 96 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı: 44 ildeki 177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığı: 44 ildeki 177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı

35 bin 422 kişiye işlem

İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirilmişti.

  • Yine Bakanlıktan, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 itibarıyla 51 ildeki 2 ilçenin tamamında, bir ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı, 44 ilde 177 yerleşim yerinde ise karantinanın kaldırıldığı açıklanmıştı.
Abone Ol Google News
İsveç basını şaşkına döndü

İsveç basını şaşkına döndü

Türkiye karşıtı Kürtleri konuşturmaya başladılar.
Hiç böyle görmediniz

Hiç böyle görmediniz

​Kâbe-i Muazzama'nın dört bir yanı sterilize ediliyor.
Tedbirleri gevşetiyor

Tedbirleri gevşetiyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte açıkladı.
Yasağa uyum sağladık

Yasağa uyum sağladık

​177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı.
Taburcu sayısı<br>vaka sayısını geçti

Taburcu sayısı
vaka sayısını geçti

​Sağlık Bakanı Koca'dan sevindirici gelişme.
Koronavirüsü yaymakla suçlanıyorlar

Koronavirüsü yaymakla suçlanıyorlar

​Hindistan'da salgının faturası da Müslümanlara kesildi.

İsveç bunu konuşuyor

İsveç bunu konuşuyor

"Burada tedavi edilmedi, Türkiye'ye uçtu."
Düşüş sürüyor

Düşüş sürüyor

​İtalya'da günlük bilanço her geçen gün azalıyor.
Baban emin ellerde

Baban emin ellerde

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü.
Türkiye vatandaşlarını yalnız bırakmadı

Türkiye vatandaşlarını yalnız bırakmadı

​Kosova'dan Uşak'a getirilen üniversiteli genç minnettarlığını anlattı.
Kirli propaganda çöktü

Kirli propaganda çöktü

​Terör örgütünden alçak 'koronavirüs' tuzağı.
24 saat canlı yayın

24 saat canlı yayın

​Bakanlık Salda Gölü için harekete geçti.
Leyla'nın babası Ankara'da

Leyla'nın babası Ankara'da

İsveç'te tedavi edilmeyen Türk vatandaş Ankara'ya geldi.
Daha fazla uzatamayız

Daha fazla uzatamayız

​İtalya'dan karantina tedbirlerini gevşetme sinyali.
Acımıyorsan <br>insan değilsin

Acımıyorsan
insan değilsin

Celal amca: Onlara bakmam için Allah bana sağlık veriyor.
Bedavadan biniyorsunuz

Bedavadan biniyorsunuz

Otobüs şoföründen sağlık personeline çirkin cevap.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.