Dört saatlik Adalı ifadesi: Yurtdışı yasağı konuldu

Dünya

ABD'den İran ile nükleer anlaşma açıklaması: Duruşumuz değişmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek için ABD'yle gerginliği bile göze alacakları açıklamasının İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendi duruşu olduğunu belirterek, "İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi." ifadelerini kullandı.