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İSTANBUL

Dört saatlik Adalı ifadesi: Yurtdışı yasağı konuldu

Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesine ilişkin soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. 4 saat ifade veren Peker, “Tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle serbest kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dört saatlik Adalı ifadesi: Yurtdışı yasağı konuldu
Atilla Peker (Ortada)

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, “şüpheli” sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Anadolu Adalet Sarayı’na avukatlarıyla gelen Atilla Peker, soruşturmanın yürütüldüğü örgütlü suçlar soruşturma bürosuna çıktı. Atilla Peker, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda yaklaşık 4 saat ifade verdi. Burada soruşturmayı yürüten savcılıkça “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınan Atilla Peker, “Tasarlayarak adam öldürme” suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kutlu Adalı
Kutlu Adalı

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

  • Anadolu nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Atilla Peker’in “yurt dışına çıkış yasağı” ile “belirli günlerde imza atmak” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
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