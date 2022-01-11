Gündem Dört yaşındaki çocuğa rakı içirip beğendin mi diye sordular
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Dört yaşındaki çocuğa rakı içirip 'beğendin mi' diye sordular

İçki sofrasına oturtulan dört yaşlarındaki bir kız çocuğuna, ebeveyni tarafından rakı içirildi. O anları kameraya alıp sosyal medyada "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla paylaştılar. Elleriyle içki içiren kadın, çocuğa "Nasıl beğendin mi?" diye de soruyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dört yaşındaki çocuğa rakı içirip beğendin mi diye sordular
Çocuğa içki içirdikleri o an.

Çocuklarına alkol içiren ebeveyn görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Nerede ve ne zaman gerçekleştiği bilinmeyen olaya göre, içki masasına oturtulan ve tahmini 4 yaşında olduğu görülen bir kız çocuğuna ebeveyni tarafından bizzat rakı içirtildi.

O anları kameraya alan ortamdakiler, "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla da videoyu sosyal medyadan paylaştılar.

"NASIL BEĞENDİN Mİ?"

Görüntülerde, bir kadının kucağında oturan çocuk, masa üstündeki rakı bardağını eline alıyor. O esnada bir kişi "Dur dur verme" diye seslenirken, çocuğu kucağında tutan kadınsa "durma" diyor ve elleriyle çocuğa içki içiriyor. Ardından da rakı içirdiği çocuğa, gülerek "Nasıl beğendin mi?" diye soruyor.

Çocuğa içki içiren kadının, özel bir televizyon kanalında geçmişte ekonomi programı sunduğu öne sürülüyor.

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