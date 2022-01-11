Dört yaşındaki yeğenine rakı “içirip afiyet olsun teyzecim” paylaşımı yaptı

Çocuklara alkol içiren ebeveyn görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği bilinmezken, içki masasına oturtulan ve tahmini 4 yaşında olduğu görülen bir kız çocuğuna teyzesi tarafından bizzat rakı içirtildi.

TV8,5 kanalında program yaptığı belirlenen Jiyan Tokay isimli kadın o anları kameraya aldırdıktan sonra sosyal medya hesabında "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla da paylaştı.

Tokay'ın, TV8,5'da birkaç bölüm firma tanıtımlarını içeren sponsorlu işlerde yer aldığı, kanalın kadrosunda bulunmasa da ücret karşılığı işler yaptığı öğrenildi. Sosyal medya hesabının biyografi kısmında da kanalda muhabir-sunuculuk yaptığını ifade ediyor.

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"NASIL BEĞENDİN Mİ?"

Görüntülerde çocuk, masa üstündeki rakı bardağını eline alıyor. O esnada ortamdakiler "Dur dur verme" diye seslenirken, Tokay, "durma" diyor ve elleriyle çocuğa içki içiriyor. Ardından da rakı içirdiği çocuğa, gülerek "Nasıl beğendin mi?" diye soruyor.