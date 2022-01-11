Gündem Dört yaşındaki yeğenine rakı içirip afiyet olsun teyzecim paylaşımı yaptı
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Dört yaşındaki yeğenine rakı “içirip afiyet olsun teyzecim” paylaşımı yaptı

İçki sofrasına oturtulan dört yaşlarındaki bir kız çocuğuna, teyzesi tarafından rakı içirildi. TV8,5 kanalında program yaptığı belirlenen Jiyan Tokay isimli kadın, o anları sosyal medya hesabında "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla da paylaştı. Elleriyle içki içiren kadın, çocuğa "Nasıl beğendin mi?" diye de soruyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dört yaşındaki yeğenine rakı “içirip afiyet olsun teyzecim” paylaşımı yaptı
Çocuğa içki içirdikleri o an.

Çocuklara alkol içiren ebeveyn görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği bilinmezken, içki masasına oturtulan ve tahmini 4 yaşında olduğu görülen bir kız çocuğuna teyzesi tarafından bizzat rakı içirtildi.

TV8,5 kanalında program yaptığı belirlenen Jiyan Tokay isimli kadın o anları kameraya aldırdıktan sonra sosyal medya hesabında "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla da paylaştı.

Tokay'ın, TV8,5'da birkaç bölüm firma tanıtımlarını içeren sponsorlu işlerde yer aldığı, kanalın kadrosunda bulunmasa da ücret karşılığı işler yaptığı öğrenildi. Sosyal medya hesabının biyografi kısmında da kanalda muhabir-sunuculuk yaptığını ifade ediyor.

Dört yaşındaki çocuğa rakı içirip sosyal medyada paylaştılar
OYNAT 00:18
Dört yaşındaki çocuğa rakı içirip sosyal medyada paylaştılar
İçki sofrasına oturtulan dört yaşlarındaki bir kız çocuğuna, ebeveyni tarafından rakı içirildi. O anları kameraya alıp sosyal medyada 'Afiyet olsun teyzeciğim' notuyla paylaştılar. Elleriyle içki içiren kadın, çocuğa 'Nasıl beğendin mi?' diye de soruyor.

"NASIL BEĞENDİN Mİ?"

Görüntülerde çocuk, masa üstündeki rakı bardağını eline alıyor. O esnada ortamdakiler "Dur dur verme" diye seslenirken, Tokay, "durma" diyor ve elleriyle çocuğa içki içiriyor. Ardından da rakı içirdiği çocuğa, gülerek "Nasıl beğendin mi?" diye soruyor.


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