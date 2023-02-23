Dört yolla yeni kimlik

Asrın felaketinde kimliklerini kaybeden vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemler alındı. Depremde kimliğini kaybedenler için, e-Devlet üzerinden geçici kimlik belgesi alınmasına imkan sağlandı. Bunun yanı sıra bölgedeki mobil nüfus hizmet araçları da 7/24 mesaide. Depremzedeler, yeni kimlik kartlarını şu şekilde çıkartabiliyor: Vatandaşların parmak izleri yeni kimlik kartlarında tanımlı. Bu sayede yeni kimlikleri veriliyor. Sisteme parmak izi kayıtlı olmayan eski kimlik sahibi vatandaşlar ise birinci derece yakınlarının şahitliğiyle kimliklerini alabiliyor. Bunun yanı sıra ehliyet veya pasaportla da kimlik doğrulaması yapılıyor.