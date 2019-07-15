Gündem Dost ile düşmanı ayırt eden turnusol kağıdı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Dost ile düşmanı ayırt eden turnusol kağıdı

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türk Milletinin övünç madalyalarından biridir. Ülkemizi işgal eden emperyalist güçlere karşı yürüttüğümüz Kurtuluş Savaşı’nda şehit ve gazilerimize verilen İstiklal Madalyası gibi bağımsızlığımızın simgesidir. Çünkü 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk Milleti, bilfiil cadde ve meydanlara inerek, dış güçlerle işbirliği halindeki hain FETÖ’cü darbecileri püskürtmüş ve hem milli iradeye, hem istikbaline sahip çıkmıştır.

Türk Milleti her zaman meydanlara inmez. Geleceğini tehlikede hissettiği anlarda, hareket eder. 15 Temmuz da böylesi bir andır. Tarihin sıçrama yaptığı bir andır. Türk halkının İstiklal Marşımızda vurgulandığı gibi “kendine zincir vurmak isteyen çılgınlara” haddini bildirdiği nadir vakitlerden biridir. Bu yüzden 15 Temmuz, Türkiye için önemli bir dönüm noktasıdır.

15 Temmuz, aynı zamanda bir turnusol kâğıdıdır. Dost ile düşmanın belli olduğu gecedir. O gece, Türkiye’nin geleceğini belirlemek isteyenlere, ‘Türkiye’nin geleceğinin ancak Türk Milleti tarafından belirleneceği’ cevabı verilmiştir. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hain FETÖ’cü darbeciler ve onların destekçisi odaklar da püskürtüldü, onlara da hadleri bildirildi.

15 Temmuz ne bir masal, ne bir efsanedir... 15 Temmuz kalkışması, bu milletin gözlerinin önünde yaşandı. Darbeciler halkını silahla taradı, Milli Mücadele’nin simgesi Meclisimiz bombalandı. Bu hain girişimlerin hepsine şahit olduk. Milyonlarca kişi o gece, yaşlı-çocuk, kadın-erkek demeden sokaklarda, meydanlardaydı; hepsi hain darbecileri gördüler, işbirlikçilerini teşhis ettiler.

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O yüzden İstanbul iş dünyası olarak, 15 Temmuz’un 3. yıldönümünde diyoruz ki; 15 Temmuz’u unutmayacağız... Çünkü 15 Temmuz’u unuttuğumuz an, milletimizin iradesine gem vurulduğu andır.

15 Temmuz’u unuttuğumuz an, istiklalimizi, istikbalimizi ve iktisadımızı kaybettiğimiz andır.

15 Temmuz’u unuttuğumuz an, 251 şehidimizin ruhunun sızladığı, kanının yerde kaldığı andır. Bu yüzden unutmayacağız.

Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç

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