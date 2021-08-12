Gündem Dövdüğü köpeğin 1 yıllık masrafını karşılama şartıyla serbest bırakıldı
İSTANBUL

Dövdüğü köpeğin 1 yıllık masrafını karşılama şartıyla serbest bırakıldı

Ataşehir'de sokak köpeğini sopayla öldüresiye döven ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk olan şüpheli Hasan Kılıç, yaraladığı köpeğin 1 yıl boyunca rehabilitasyon masraflarını karşılamak şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Kılıç hakkında bir hayvan barınağına 100 kilogram mama yardımında bulunması şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Dövdüğü köpeğin 1 yıllık masrafını karşılama şartıyla serbest bırakıldı
Hasan Kılıç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ataşehir Ferhatpaşa'da iddiaya göre mahalle sakinlerinin "Duman" adını verdikleri sokak köpekleri Hasan Kılıç'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Buna sinirlenen Kılıç, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki hayvanseverler, yaralı köpeği veterinere götürdü.

Dün polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Kılıç, karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bugün ise Kılıç, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Kılıç, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Duman isimli sokak köpeğinin 1 yıllık rehabilitasyon masrafı Hasan Kılıç tarafından karşılanacak.
Duman isimli sokak köpeğinin 1 yıllık rehabilitasyon masrafı Hasan Kılıç tarafından karşılanacak.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK OLDU

Savcılık, ifade almasının ardından şüpheli Kılıç'ı 'Hayvanları Kanuna Aykırılık' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"ÇOK PİŞMANIM"


Şüpheli Kılıç, hakimlikteki sorgusunda "Olay günü 8 adet tavuğun yerde ölmüş vaziyette olduğunu gördüm. Tavuğu köpeğin ağzından almaya çalışırken köpek üzerime geldi. Sonrasında köpeğe vurarak, tavuğu almaya çalıştım. Tavuk öldü yere düştü, köpek de kaçtı. Ben kendim hayvan beslerim. Kasten köpeği dövme gibi bir durumum söz konusu değildir. Çok pişmanım, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

KÖPEĞİN 1 YILLIK MASRAFLARINI KARŞILAMA ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Kılıç'ın tutuklanma talebini reddederek imza şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı. Hakimlik, yaralanmasına sebep olduğu köpeğin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 yıl boyunca yaralanma ve sonrasındaki rehabilitasyon masraflarını karşılamak şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca hakimlik, şüpheli Kılıç'ın 15 gün içerisinde bir hayvan barınağına 1 defaya mahsus olmak üzere 100 kilogram yardımda bulunması şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı.

Şüpheli Kılıç, bu şekildeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Öte yandan emniyetteki işlemleri sırasında Hasan Kılıç'a ayrıca 5199 sayılı 'Hayvan Koruma Kanunu' kapsamında bin 500 lira idari para cezası da uygulandı.

Ataşehir’de gözü dönen saldırgan köpeği sopa ile dövdü
GÜNDEM
Ataşehir’de gözü dönen saldırgan köpeği sopa ile dövdü

Sokak köpeğini sopayla döven şüpheli yeniden gözaltında
GÜNDEM
Sokak köpeğini sopayla döven şüpheli yeniden gözaltında
Abone Ol Google News
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Endişeli bekleyişte mutlu son

Endişeli bekleyişte mutlu son

​24 saat sonra kavuştu gözyaşlarını tutamadı.
Devlet tüm imkanlarıyla seferber

'Devlet tüm imkanlarıyla seferber'

​Erdoğan sel bölgesindeki vali ve kaymakamlarla görüştü.

​span>Ankara Emniyeti'nden Altındağ'daki olayla ilgili açıklama/span>

​Naim Süleymanoğlu'nun İsmi Kestel'de ölümsüzleşti

85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan yandı.

​Yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiriyor.

​Yüz yüze eğitimde büyük tehlike.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.