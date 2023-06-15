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Döviz bürosu çalışanları 700 bin euro ile kayıplara karıştı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir döviz bürosunun iki çalışanı Burak B. ve Ahmet Ş., döviz bürosu için bir müşteriden teslim aldıkları 700 bin euro ile kayıplara karıştı. Döviz bürosunun sahibi, çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

17:47 . 15/06/2023 Thursday
DHA
Döviz bürosu çalışanları 700 bin euro ile kayıplara karıştı.

Döviz bürosu çalışanları 700 bin euro ile kayıplara karıştı.

Olay, Fatih'te Vezirhanı Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda 1 Haziran Perşembe günü yaşandı. İddiaya göre, döviz bürosunun iki çalışanı, 700 bin euro teslim almaya bir müşterinin dükkanına gitti. 2 çalışan parayı, döviz bürosuna ait banka hesabına yatırmak üzere teslim aldı. Büronun 15 yıllık çalışanı Burak B. ve 2 yıllık çalışanı Ahmet Ş. önce döviz bürosu sahibine bankanın parayı kabul etmediğini söyledi, daha sonra ise 700 bin euro ile ortadan kayboldu. Çalışanlarına ulaşamayan döviz bürosu sahibi Ahmet Özaslan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İki şüphelinin, 700 bin euroyu teslim aldığı ve aynı gün içinde motosiklet satın alırken görüldüğü anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri, ortadan kaybolan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ederken, döviz bürosunun sahibi Ahmet Özaslan yaşananlar hakkında konuştu.

"Başlarına bir iş geldiğini düşünüyordum"

Ahmet Özaslan, "Kapalıçarşı'da döviz büromuz var, döviz bürosunda çalışan 2 tane çalışanım, birisi 15 yıllık çalışanım, birisi 2 yıldır çalışanım. Çarşıdan arbitraj işleminin karşılığını almaya gittiler, 700 bin euro. Önce müşterimizden parayı teslim alıp bankaya gitmeleri talimatını verdim. Bankaya gittiklerini, bankanın nakit istemediğini, başka bankaya gideceklerini söylediler. Ben de ofise gelmelerini söyledim. Onlar da 'Tamam geliyoruz ağabey' dediler. Ama o andan sonra telefonlarına ulaşamadım. Aradan birkaç saat geçti, telaşlandım. Başlarına bir iş geldiğinden şüphelendim. Karakola gittim, konuyla ilgili şikâyet dilekçemi oluşturdum. Kendileriyle ilgili herhangi bir şüphem olmadığı için uzun zamandır çalışan, elimde yetişmiş, büyümüş bir personel olduğu için, adeta kardeşim gibi sevdiğim bir çocuktu. Diğeri de 2 yıllık çalışan personelimdi. Öyle düşündüğüm için, ifademde de hep belirttiğim gibi zaten kendilerinden beklemiyordum. Başlarına bir iş geldiğini düşünüyordum. Fakat emniyet güçlerinin beni ihtar etmesiyle, ben kendilerinin yapması durumunda kendilerinden de şikayetçi oldum. Sonradan, ifademi verdikten birkaç saat sonra bize bir haber geldi. Bunlara, Kadıköy tarafında yardım eden bir arkadaşları vardı, Kadıköy tarafında arkadaşlarının yanına gidiyorlar. Arkadaşları bir motosiklet satın alıyor kendi adına. Motosiklet alırken kendi görüntüleri de var zaten. Çaldıkları parayla motosiklet satın alıp yollarına devam ediyorlar. Kaçıyorlar. Ondan sonra herhangi bir haber alınamadı kendilerinden. 15 gün olmasına rağmen henüz herhangi bir haber yok." dedi.

#İstanbul
#Fatih
#Vezirhanı Caddesi
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