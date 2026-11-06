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Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye rekor ceza: 256 bin lira ödeyecekler

16:24, 06/11/2026, Cuma
AA
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Feridun Baltacı, Down sendromlu kızı Melek Baltacı'nın alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanına alınmadığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Down sendromlu kız çocuğunu oyun alanına almayan işletmeye ayrımcılık gerekçesiyle para cezası verdi.

TİHEK'ten yapılan açıklamaya göre, emekli astsubay Feridun Baltacı, Down sendromlu kızı Melek Baltacı'nın alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanına alınmadığı gerekçesiyle ayrımcılık suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Baltacı, suç duyurusu dilekçesinde kızının oyun parkı görevlileri tarafından "Özel çocukları almıyoruz" denilerek alana alınmadığını ileri sürdü.

Geçen yıl 10 Ocak'ta meydana gelen olayla ilgili, Ankara Batı 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde işletmenin mesul müdürü Ali M. hakkında dava açıldı.

Yargılama sonunda Ali M'ye "Kişiler arasında ayrımcılık yapma" suçundan 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

Karar sonrasında Baltacı, TİHEK'e şikayette bulundu

Bu karar sonrasında Baltacı, TİHEK'e şikayette bulundu. TİHEK'in incelemesi kapsamında savunma sunan şirket vekili, ayrımcılık iddialarını destekleyen herhangi bir bilgi, belge veya delil bulunmadığını ileri sürdü.

Başvurunun olaydan yaklaşık 1 yıl sonra yapılmasının iddiaların gerçekliği konusunda soru işaretleri oluşturduğunu belirten şirket vekili, şirketin ve çalışanlarının özel gereksinimli çocuklara yönelik olumsuz bir tutum sergilemediğini savundu.

TİHEK tarafından işletmeye ayrımcılık yasağı ihlal edildiği gerekçesiyle 256 bin 357 TL ceza uygulandı.

TİHEK tarafından bu işletmeye daha önce de benzer bir olay sonrası aynı ihlalden 204 bin 285 TL idari para cezası uygulanmıştı.


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Başlıklar :Down sendromlu kız çocuğuTürkiye insan hakları ve eşitlik kurumudown sendromlu
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Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye rekor ceza: 256 bin lira ödeyecekler
Feridun Baltacı, Down sendromlu kızı Melek Baltacı'nın alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanına alınmadığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu
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