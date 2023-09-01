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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nı Başkan Yıldırım Avrupa Şampiyonası’na uğurladı

Riva’daki kamplarını tamamlayan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Ümraniye Millet Bahçesi’nde ile Başkan İsmet Yıldırım ile bir araya geldi. Şampiyonluk sözü veren futbolcuları Başkan Yıldırım turnuva için uğurladı.

Haber Merkezi
15:57 . 1/09/2023 Cuma
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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nı Başkan Yıldırım Avrupa Şampiyonası’na uğurladı

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nı Başkan Yıldırım Avrupa Şampiyonası’na uğurladı

İtalya’da 3-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi son kampını Riva’da yapan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye Millet Bahçesi’ndeki tesislerde Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile bir araya gelerek moral depoladı.

Başkan Yıldırım’a şampiyonluk sözü verdiler

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları, kendileriyle yakından ilgilenen Başkan İsmet Yıldırım’a hediye ederken, Resul Orakçı, “Şampiyon olacağız. Kupayı almadan dönmeyeceğiz, size erkek sözü” diyerek şampiyonluk sözü verdi.

Millet Bahçesi’nde Başkan Yıldırım ile akşam yemeği yiyen takım oyuncuları ve hocalar tesiste penaltı atışları yaparak turnuvaya hazır olduklarını da belirttiler. Hep birlikte şampiyonluk sözü veren oyuncular Ümraniye Millet Bahçesi’nden şampiyonaya uğurlandı.


#futsal
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#ümraniye
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