Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nı Başkan Yıldırım Avrupa Şampiyonası’na uğurladı

İtalya’da 3-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi son kampını Riva’da yapan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye Millet Bahçesi’ndeki tesislerde Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile bir araya gelerek moral depoladı.

Millet Bahçesi’nde Başkan Yıldırım ile akşam yemeği yiyen takım oyuncuları ve hocalar tesiste penaltı atışları yaparak turnuvaya hazır olduklarını da belirttiler. Hep birlikte şampiyonluk sözü veren oyuncular Ümraniye Millet Bahçesi’nden şampiyonaya uğurlandı.