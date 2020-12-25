DP’ye geçen Milletvekili Enginyurt: Erdoğan’ı kıskanıyorum eleştirmeme rağmen başkanlık iddiası olan tek lider

Milliyetçi Hareket Partisi’nden ihraç edilmesinin ardından Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu.

Jülide Ateş'in sunduğu '40' adlı programa konuk olan Enginyurt, kendisine "Recep Tayyip Erdoğan sizin için ne ifade ediyor?" sorusunun sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskanıyorum. Heyecanı hala aynı. Birçok konuda eleştirmeme rağmen Başkanlık için tek kişidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlık iddiası olan tek liderdir. Diğerlerine iktidarı versen 350 km hızla kaçarlar."

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