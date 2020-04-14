Drift yapan alkollü sürücüye otomobilin değeri kadar ceza yazıldı Denizli’de piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan aracı ile drift yapan alkollü sürücüyü trafik polisleri tarafından yaklaşık 7 bin 500 TL para cezası kesildi. Şahsın ehliyetine geçici süre ile el konulurken drift yaptığı otomobil ise bağlandı.

Haber Merkezi 14 Nisan 2020, 07:02 Son Güncelleme: 14 Nisan 2020, 07:07 İHA