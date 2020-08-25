Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Driftçi maganda faciaya neden oluyordu Önce boş araziye uçtu, sonra park halindeki araca çarptı
3. SAYFA

Driftçi maganda faciaya neden oluyordu: Önce boş araziye uçtu, sonra park halindeki araca çarptı

Tüm cezalara rağmen trafikte drift yaparak sürücülerin hayatını tehlikeye atan şehir eşkıyalarının sonuncusu İstanbul Arnavutköy'de yakalandı. Sokak arasında drift yapmak isteyen trafik magandası az daha faciaya neden oluyordu. Vatandaşların olduğu alanda drift yapan sürücü, bir süre sonra kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince önce boş araziye uçtu, sonra da park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi.

Haber Merkezi İHA
Kazada, iki araçta da büyük hasar oluştu.
Kazada, iki araçta da büyük hasar oluştu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Aravutköy Merkez Mahallesi Cansoy Sokakta meydana geldi. Sokağa dönüş yaparken drift yapmak isteyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince alt tarafta bulunan başka bir yola uçtu.

Alkol aldı, direksiyon başına geçti, drift yaptı: Ceza üstüne ceza yağdı
GÜNDEM
Alkol aldı, direksiyon başına geçti, drift yaptı: Ceza üstüne ceza yağdı
  • Uçan otomobil park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. O esnada sokakta bulunan kıraathanenin önünde bulunan vatandaş ise büyük korku yaşadı.

Drift yapılıp ters yönde giden araç cezadan kaçamadı
OYNAT 00:49
Drift yapılıp ters yönde giden araç cezadan kaçamadı
Tokat'ın Turhal ilçesinde, polis ekiplerinin sosyal medya üzerinden tespit ettiği drift yapılan ve ters yönde gidilen otomobilin plakasına 7 bin 369 lira ceza uygulandı.


Korku dolu anlar yaşandı

O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde sokağa dönmek isteyen sürücünün drift yaptığı görülüyor. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce boş araziye uçuyor daha sonra ise park halinde bulunan araca sert bir şekilde vuruyor. Kahvehanede oturan vatandaşlar ise hızla ayağa kalkarak sürücünün arkasından bakıyorlar.

Abone Ol Google News
Otobüste akılalmaz olay

Otobüste akılalmaz olay

​Kadına tokat attı, yolcular film izler gibi izledi.
İstanbulu kana bulayacaktı

İstanbul'u kana bulayacaktı

​Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı.
Yeni müjdeler yolda

​Bu sefer doğal gazın yanında petrol de olabilir.
Deniz yüzeyini kapladı

Deniz yüzeyini kapladı

​Giresun'daki sel felaketinin ardından yeni görüntüler.

Türkiye ​7 yılda çıkarılacak gazı 3 yılda çıkarabilecek.

​Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri.

​Yangın sonrası drone ile havadan çekildi.

Trabzonspor'un anlaştığı oyuncuda hesaplar karıştı.

Doğal gaz bulundu, ilanlar değişti: Tuna-1 manzaralı satılık 4+1

Polis ekipleri suç makinesini yakaladı.

​ABD Başkanı Donald Trump'tan övgü dolu sözler..
Tam 60 milyon lira!

Tam 60 milyon lira!

​Yük gemisinin suya batık kısmına sakladılar ama yakalandılar.
20 metre sürüklendiler

20 metre sürüklendiler

​Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.
Elimiz böyle güçlenecek

Elimiz böyle güçlenecek

​Doğal gaz alımını Rusya ve İran'dan kısmaya başladık.
Tek kaybeden<br>Atina olur

Tek kaybeden
Atina olur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı.
Arabalar evler<br>aşağı gitti

Arabalar evler
aşağı gitti

​Giresun'da yaşanan görülmemiş felaketi anlattılar.
BAE’ye en sert tepkiyi gösterdi

BAE’ye en sert tepkiyi gösterdi

​İsrail'le olan normalleşme utanç verici...
Karadeniz için yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir
Ekonomi

Karadeniz için yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından sürpriz gelişmeyi yorumlayan uzmanlar İsrail'in Doğu Akdeniz'deki 1 trilyon metreküplük keşfini örnek göstererek, Sakarya Havzası'ndan peş peşe yeni rezervlere ilişkin müjdeler gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlar jeolojik olarak yan yana ya da üst üste formasyonlarda olmasından kaynaklı yeni rezervlerin hem doğal gaz hem de petrol şeklinde olabileceğinin de altını çiziyor. Yapılan araştırmalara göre Karadeniz'de “varlığı tahmin edilen” en az 7 trilyon 600 milyar metreküp doğal gaz rezervi olduğu biliniyor.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı: Beklemeden yola devam
Hayat

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı: Beklemeden yola devam

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule’de stant açtı. Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşadıkları ülkelere dönüş yapan Türk vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı’nda kısa süre içinde test sonuçlarını alarak yolculuklarına devam edebiliyor.
Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvurularda sona gelindi
Gündem

Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvurularda sona gelindi

Öğretmenlerin seminerlerinin başlamasıyla birlikte, Destekleme ve Yetiştirme Kursları da gündeme geldi. 2020-2021 eğitim yılında, DYK başvuruları öğretmenler için devam ediyor. e-Kurs başvuruları başladı mı? DYK burs başvuruları ne zaman alınacak? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.