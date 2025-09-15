DSİ mühürledi: Başkanın sitesindeki sondaj kaçak çıktı

Susuzlukla boğuşan Edirne'nin Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın oturduğu sitede sondaj kuyusu açtırdığı iddia edildi.
Edirne’de günlerdir devam eden su kesintileri vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilerken, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir iddia gündeme geldi. CHP’li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan’ın oturduğu sitede, sondaj kuyusu açtırıldığı öne sürüldü.
Kent genelinde vatandaşlar günlerdir susuzlukla uğraşırken, Başkan Gencan’ın yaşadığı sitede açılan kuyunun devreye alınması kamuoyunda tepki çekti. Vatandaşlar, “Öncelik halk mı, başkan mı?” diyerek uygulamaya tepki gösterdi.
DSİ mühürledi
Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin yaptığı denetimlerde söz konusu sondaj kuyusunun kaçak olduğunun tespit edildiği ve mühürlendiği öğrenildi.
