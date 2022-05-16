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POLİTİKA

DSP Genel Başkanı Aksakal: Altılı masadan sonuç çıkmaz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 6’lı masadan bir sonuç çıkmayacağı tespitinde bulundu. Aksakal, "Her kafadan, her siyasi parti temsilcisinden farklı bir görüş çıkıyorsa, farklı bir beklenti ortaya konuluyorsa oradan bir sonuç çıkmasını beklemek iyi niyetli olmaktan öte bir anlam ifade etmez" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​DSP Genel Başkanı Aksakal: Altılı masadan sonuç çıkmaz
Önder Aksakal

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, muhalefetin oluşturduğu 6’lı masada ‘ideal birliği’ olmadığını söyledi. Aksakal, beklentilerin farklı olduğunu bu nedenle masadan bir sonuç çıkmayacağını söyledi.

MASADA HER KAFADAN SES ÇIKIYOR

Yeni Şafak’a konuşan Aksakal, DSP’nin yaklaşan seçimler ve ittifaklara ilişkin görüşlerini açıkladı. Aksakal, özetle şunları söyledi: 6’lı masada bir ideal birliği noktasında buluşma gözlemlenemedi. O masanın o ideale, hedeflenen noktanın gidişine çok önemli bir engel var. Her kafadan her siyasi parti temsilcisinden farklı bir görüş çıkıyorsa, farklı bir beklenti ortaya konuluyorsa oradan bir sonuç çıkmasını beklemek iyi niyetli olmaktan öte bir anlam ifade etmez.

YENİ İTTİFAKLAR OLUR

Yeni kurulacak ittifakları öngörebiliyorum. Bize bugüne kadar Cumhur ve Millet İttifakı’ndan bir teklif gelmedi. İttifaka katılma zorunluluğu her siyasi partide var. Ama DSP’nin olmazsa olmaz koşulu değil. İttifaka katılmazsa DSP mutlaka kendi amblemi ile katılacaktır.

MECLİS’İN YETKİLERİ HALA GÜÇLÜ

Anayasada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen bir yönetim var. Türkiye parlamenter yapıdan tamamen arınmış değil. Parlamento aksi bir karar alırsa Cumhurbaşkanı’nın aldığı kararın hiçbir hükmü kalmamış oluyor. Demek ki parlamentonun önemi ve gücü var.

ÖNCE İKTİDAR OLSUN

(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısı) Siyasette helallik istemenin karşılığı öncelikle iktidar olmayı zorunlu kılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin yapısı itibariyle, helalleşmesi için genel siyaset anlamında söylüyorum bir dönem olmadı. CHP 1992’den bugüne herhangi bir şekilde hükümet olmadı. Geriye ne kalıyor 12 Eylül öncesi Bülent Ecevit’in genel başkanlığı olduğu dönemi oluyor. Onun helalleşmesi CHP’den ziyade Bülent Ecevit’i ilgilendiren bir noktaydı. Geriye ne kalıyor İsmet İnönü’nün başbakanlığı iktidar da olduğu dönemler o dönemlere ilişkin Atatürk’ün politikalarına, Dersim olayları devletin aldığı tavra karşılık bir helalleşme arayışı varsa bunu da daha farklı değerlendirmek gerekiyor.”

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