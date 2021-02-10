Dua okumak için gitmişti: Annesinin mezarını yerinde bulamayınca şok oldu

Eşine az rastlanır olay Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi’nde bu sabah yaşandı. Sakarya’da bir su fabrikasının lojistik bölümünde tır şoförlüğü yapan Turan Terzioğlu, yol üzerinde olan Karaçam Mezarlığı’na vefat eden annesi Hatice Terzioğlu’na dua okumak için gitti.
Aracından inip mezarlığa yönelen Terizoğu, 2001 yılında vefat eden annesinin mezarını yerinde bulamadı. Yanlış yere geldiğini düşünen adam, etrafta bir süre dolandı ancak doğru mezarı bulamadı.
İHA
Annesinin mezarını yerinde bulamayınca şok oldu.
Yaptığı incelemede mezar taşı ve mermerlerin çalındığını düşünen Terzioğlu, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede mezar taşı ve mermerlerin çalındığını tespit etti. Aile üyeleri, annelerinin defnedildiği mezarın yalnızca taşının çalındığını ve tahrip edilmediğini öğrenince rahat bir nefes aldı. Bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan aile, yeni bir taş yaptırıp mezarı yeniden onardı.
Jandarma, mezar taşını çalanların peşine düştü.
FOTOĞRAF 20
Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi, 2003 yılında yapılan Yamula Barajı projesi kapsamında 6 kilometre uzaklıktaki alana taşındı.
Evleri yüksek kesimde olan bazı vatandaşlar ise mahallede yaşamlarını sürdürmeye devam etti.
Mahallenin taşınan bölgesi ise barajın devreye girmesiyle birlikte sular altında kaldı.
Son dönemde yağışların Yamula Barajı’nda sular çekildi. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte eski Taşhan Mahallesi’nin mezarlık ve evleri ortaya çıktı.
Mezarlıkta insanlara ait kafatası ve kemikler de ortaya çıkarken, bunlar belediyeye görevlileri tarafından toplanıp, yeni mahalledeki mezarlığa gömüldü.
Mahallede yaşayan Abdullah Özdemir, Eski Taşhan Mahallesi 2003 yılında Yamula Barajı nedeniyle su altında kaldı. Sonrasında köyümüz istimlak edildi. Mahallemiz yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki başka bir bölgeye taşındı. Burada yaşayan vatandaşların çoğu oraya taşındı. Yeri olmayanlar ise, yaklaşık 15 kişi burada ikamet ediyor. Buradaki evlerin çoğu sular altında kaldı” diye konuştu.
Suların çekilmesi nedeniyle mezarların ortaya çıktığını kaydeden Özdemir, Son dönemde yağışların az olması burayı çok etkiledi. Sular altında kalan mahallemizin hemen hemen yarısı ortaya çıktı. Sular çekilince buradaki mezarlar ve evler görünür oldu...
Sular çekildiğinde mezarlıkta iskeletler çıktı. Benim ihbarımla gelen yetkililer kemikleri yeni mahallenin mezarlığına götürdüler. Şimdi su çekildikçe yine çıkmaya devam ediyor...
Ben burada vatandaş olarak vicdan azabı çekiyorum. Yarın bende onlar gibi olacağım. Vicdan azabından dolayı söylüyorum. Gelip, götürüyorlar. Orası çok eski bir mezarlık ifadelerini kullandı.
Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı
Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı
Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı
Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı
Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı
Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı
Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı
Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı
Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı
Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı
Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı
Kayseri'de tüyler ürperten görüntü: Mezarlık ve iskeletler ortaya çıktı
Kayseri'de Yamula Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle eski Taşhan Mahallesi'ndeki mezarlık ve evler ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinden Abdullah Özdemir (66) "Sular çekildiğinde mezarlıkta iskeletler çıktı. Benim ihbarımla gelen yetkililer kemikleri yeni mahallenin mezarlığına götürdüler" dedi.
FOTOĞRAF 9
söyledi. Bahçeli Mahallesi'ndeki 950 yıllık tarihe sahip ve Evrah Mezarlığı'nda, mezarların hepsinin başı batıya, ayak kısmı ise doğuya bakıyor; ancak bir mezarın yönünün farklı olması, görenleri şaşırtıyor. Yol kenarında olması nedeniyle daha çok kişinin dikkatine çeken mezarın, 2 yıl önce defnedilen İran uyruklu Hristiyan Hamıdreza Seyedloo'nun olduğu belirlendi. Siyah renk taşında fotoğrafı bulunan Seyedloo'nun mezarının başı güneye, ayağı ise kuzey tarafa bakıyor.
Aksaray'da, 950 yıllık Ervah Mezarlığı'ndaki yönü farklı olan mezar, görenleri şaşırtıyor. Kabristana gelip, dua edenlerin şaşırdığı, İran uyruklu Hristiyan Hamıdreza Seyedloo'nun mezarının başı güneye, ayağı ise kuzeye bakıyor. Siyah mezar taşında ise Seyedloo'nun fotoğrafı bulunuyor. Aksaray Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, gayrimüslimlerin Müslüman mezarlığına defnedilebileceğini ve mezar yönünün de kendi inançlarına göre belirlendiğini
Aksaray Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, defin yönünün farklı olmasında, İslam'a göre herhangi bir sakınca olmadığını belirterek, ''Gelenek olarak Müslümanların Müslüman mezarlığına, Müslüman olmayanların da kendi mezarlıklarına defnedilmesi adettendir. Bu uygulama yıllar boyunca bütün dinler tarafından uygulanmıştır. Fakat herhangi bir mecburiyet varsa mesela gayrimüslim bir memlekette, bir Müslüman'ın vefat etmesi veya Müslüman bir beldede bir gayrimüslimin vefat etmesi durumunda kendi inançlarına mensup kimselerin özel bir mezarlığı yoksa bunlarında farklı bir dinlere mensup kişilerin mezarlarına defnedilmesi caizdir. Bunda dinimizce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bu uygulama çok nadir görüldüğü için vatandaşlarımızın şaşırması normal. Bu olayın dinimizce bir sakıncası yoktur. Mezarlarda yatan kişilere dua edilebilir. İnşallah mümin kardeşlerimize bu dualar ulaşacaktır dedi.
Ailesiyle mezarlık ziyaretine geldiklerinde yönü farklı mezarı görünce şaşıran Hasan Palta ise Babamızın mezarını ziyarete gelince bu mezar dikkatimizi çekti. Bizim mezarlardan duruşu çok farklı. Benim gördüğüm bu mezarda yatan kişinin dini ve inancı farklı; ama güzel bir mezar olmuş. Bizim için insanların dini, inancı ve ırkı fark etmez. Bizim dinimiz hoşgörü dinidir. Çok güzel bir şekilde konulmuş ve muhafaza edilmiş. Bu mezar gerçekten çok dikkat çekiyor. Buraya gelen kişiler dua etmeden gitmiyor. Mezarın şekli farklı olduğu için çok dikkat çekiyor diye konuştu.
Bu mezar görenleri şaşırtıyor: Yanından geçen durup bir daha bakıyor
Aksaray'da, 950 yıllık Ervah Mezarlığı'ndaki yönü farklı olan mezar, görenleri şaşırtıyor. Kabristana gelip, dua edenlerin şaşırdığı, İran uyruklu Hristiyan Hamıdreza Seyedloo'nun mezarının başı güneye, ayağı ise kuzeye bakıyor. Siyah mezar taşında ise Seyedloo'nun fotoğrafı bulunuyor. Aksaray Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, gayrimüslimlerin Müslüman mezarlığına defnedilebileceğini ve mezar yönünün de kendi inançlarına göre belirlendiğini söyledi.
FOTOĞRAF 6
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yerde 60 metre yüksekliğe sahip İshak Kalesi’nde bulunan 2 bin yıllık Roma dönemine ait mezarlar görenleri hayrete düşürüyor. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, İshak Kalesi’ndeki 2 bin yıllık kaya mezarlarını turizme kazandıracaklarını ifade etti. Ateş, “İshak Kalesi adını Fatih Sultan Mehmet Han’ın Anadolu Beylerbeyi olan İshak Paşa’dan almaktadır. İshak Paşa ordusuyla beraber Karamanoğullarının üzerine yürüdüğünde bu kale ve etrafını karargah olarak kullanmıştı. O sebepten dolayı kalenin adı İshak Kalesi olarak bilinir” dedi.
Başkan Ateş, kalenin en tepesinde 10 adet Roma dönemine ait kaya mezarı bulunduğunu ifade ederek, “İshak Kalesi’nin bir diğer özelliği de üzerinde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık tarihi kaya Roma mezarlarıdır. Mezarların Roma döneminden kaldığı biliniyor. Kalenin üzerinde yaklaşık 10 tane kaya mezarı bulunuyor. Ortahisar kasabasında turizme kazandırmayı planladığımız en önemli lokasyonlardan birisidir bu kale. Ancak pandemi döneminde biraz turistik tanıtım faaliyetlerimiz azaldı. Ancak önümüzdeki günlerde İshak Kalesini turizme açmayı planlıyoruz. Kale yerden 60 metre yükseklikte ve kalesinin tepesine içerisinde bulunan tünellerle ulaşılabilmektedir” şeklinde konuştu.
Bu mezarlar yerden 60 metre yükseklikte
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bulunan İshak Kalesi'nin tepesindeki 2 bin yıllık Roma dönemine ait kaya mezarları görenleri şaşırtıyor.
FOTOĞRAF 11
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Açıkgöz, 1956 yılında Bilecik’ten Gebze’ye taşındı. Burada uzun süre farklı işlerde çalışan Açıkgöz, emekli olduktan sonra kendisini mezarlıklara adadı. Yapacak bir iş bulamayan ve boş durmak istemeyen Açıkgöz, Gebze’de bulunan ve içerisinde annesinin mezarının da yer aldığı Osman Yılmaz Mezarlığı’na gelip gitmeye başladı.
Mezarlığa geldiği günlerde ortalığı temizleyen Açıkgöz, bu durumu alışkanlık haline getirdi. Açıkgöz, yaklaşık 30 yıldır günde 3 kere olmak üzere mezarlığa gelerek, elinden geldiğince buranın temizliğini yapıyor. Açıkgöz aynı zamanda burada bulunan ağaçların, bitkilerin budama işiyle uğraşıp, onların bakımlarını da üstleniyor. Bu işi tamamen gönüllü olarak yapan yaşlı adam, hiç kimseden hiçbir ücret de istemiyor. Mezarlıkta yatan vatandaşların yüzde 80’ini tanıdığını söyleyen Açıkgöz, mezar yerlerini bulmaları konusunda vatandaşlara da yardımcı olduğunu dile getirdi.
“Bu işi Allah rızası için yapıyorum” <br> <br> Yaklaşık 41 yıl önce emekli olduğunu ve o günden beri hiçbir iş yapmadığını söyleyen Ahmet Açıkgöz, “Çınar Camii’nin yapılmasında yönetimde görev aldım, fahri görevliydim. Kapı kapı dolaştık, yardım topladık camiyi yaptık. Ondan sonra ben kendimi mezarlıklara adadım. Bu Osman Yılmaz Mezarlığı’na evim yakın olduğu için, mezarlığa geliyorum, gülleri ilaçlıyorum, buduyorum, ağaçları buduyorum, mezarlıklara bakıyorum, suluklara su koyuyorum. Kimseden de bir şey beklediğim yok benim...
Ben bu işi Allah rızası için yapıyorum. Bu mezarlıkta yatanların yüzde 80’inin tanıyorum, çoğunu da kendim koydum kabristana. Evim de yakın olduğu için hep cenazelerde bulundum. Eskiden hep eş, dosttuk, yeni çarşıdaydık. Boş duruyorum, ne yapayım ben? Gelip giderken aklıma bir ilham geldi. Devamlı mezarlıklara girip çıkıyorum, yardımcı oluyorum vatandaşa. Günde 3 sefer buraya uğruyorum. Elimden geldiği kadar temizliyorum. Çeşmeyi temizlemek bir şey değil ki. 5 litre suyla bir fırçalayıp geçiyorum. Mezarlığın her yerinde benim takımım var” dedi.
“Çok fazla su israfı var” <br> <br> Mezarlığa gelen vatandaşların çeşmelerdeki suyu israf etmesinden yakınan Açıkgöz, “Burada 5 tane çeşme var, onların yapımında ben rol aldım. Tanıdığım hayırseverlere rica ettim ‘Buralara çeşme yapın’ diye. Hayırlarına çeşme yaptılar buraya. Kendilerine 100’er metre hortum almalarını söyledim, aldılar. Burada her çeşmenin başında hortum vardı. Fakat vatandaş geliyor, hortumu takıyor, mezarlığa 10 ton su bırakıyor...
Buraya yazın 30 bin lira su parası geliyor. Millet geliyor, hortumu takıyor, mezarlığını suluyor da suluyor. Bir şey olmaz, burada sulanacak yer suluklar. Onlar da kuşlar, kediler, köpekler için. Mezarda çiçeğin, gülün varsa sula. Mezara neden 10 ton su bırakıyorsun? Çok fazla su israfı var” diye konuştu.
“Buradan zarar gelmez, fayda gelir” <br> <br> Vatandaşların mezarlıkta yatan yakınlarını ziyaret etmeleri gerektiğini vurgulayan Açıkgöz, “Vatandaşlar, varisi olanlar mevtalarına sahip çıksın. Şimdi bunun varisi üçüncü kuşakta, dördüncü kuşak bu mezara gelmez. Bu mezarlıkta mevtası olanlar gelsin burada ziyaret etsin. Buradan zarar gelmez, fayda gelir. Okusun, üflesin. Demek istediğim, mezarlarına sahip çıksınlar. Mezarlara bakılmıyor” şeklinde konuştu.
Evinden çok mezarlığa gidiyor
Evinden çok mezarlığa gidiyor
Evinden çok mezarlığa gidiyor
Evinden çok mezarlığa gidiyor
Emekli olduktan sonra kendini mezarlığa adadı: Evinden çok gidiyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Açıkgöz, mezarlığın bakımını 30 yıldır gönüllü olarak yapıyor.