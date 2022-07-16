​Dublajlı provokasyon: 2019 seçimi için hazırlanan animasyonu yalanlarıyla yeniden servis ettiler.

AK Parti, 2019 seçimleri öncesinde seçmenleri bilgilendirmek için yapılan bir animasyon hazırlamış ve oy kullanım sürecinin daha kolay anlaşmasını sağlamıştı.
Yıllar önce hazırlanan bu animasyon, bazı provokatör haber sayfaları tarafından Arapça dublaj eklenerek 'Araplara nasıl oy vereceklerini anlatan video.' şeklinde paylaşıldı.
AK PARTİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYOR
Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından söz konusu paylaşımlardan birini alıntılayarak, "2019 seçimleri öncesi seçmenleri bilgilendirmek için yapılan Türkçe animasyona dublaj yapıp Arapça ses ekleyerek kamuoyunu yanıltıyor ve manipüle ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız." diyen Dağ, hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi.
2019 seçimleri öncesi seçmenleri bilgilendirmek için yapılan Türkçe animasyona dublaj yapıp Arapça ses ekleyerek kamuoyunu yanıltıyor ve manipüle ediyorsunuz.
Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız.
Hukuki süreci başlatarak konunun takipçisi olacağız. https://t.co/3rhUrcDZnr
2019 seçimleri öncesi seçmenleri bilgilendirmek için yapılan Türkçe animasyona dublaj yapıp Arapça ses ekleyerek kamuoyunu yanıltıyor ve manipüle ediyorsunuz.