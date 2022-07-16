Gündem Dublajlı provokasyon 2019 seçimi için hazırlanan animasyonu yalanlarıyla yeniden servis ettiler
POLİTİKA

Dublajlı provokasyon: 2019 seçimi için hazırlanan animasyonu yalanlarıyla yeniden servis ettiler

AK Parti'nin 2019 seçimleri öncesinde seçmenleri bilgilendirmek için hazırladığı animasyon, bazı provokatör haber sayfaları tarafından Arapça dublaj eklenerek 'Araplara nasıl oy vereceklerini anlatan video.' şeklinde paylaşıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız." diyerek hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dublajlı provokasyon: 2019 seçimi için hazırlanan animasyonu yalanlarıyla yeniden servis ettiler
​Dublajlı provokasyon: 2019 seçimi için hazırlanan animasyonu yalanlarıyla yeniden servis ettiler.

AK Parti, 2019 seçimleri öncesinde seçmenleri bilgilendirmek için yapılan bir animasyon hazırlamış ve oy kullanım sürecinin daha kolay anlaşmasını sağlamıştı.

Yıllar önce hazırlanan bu animasyon, bazı provokatör haber sayfaları tarafından Arapça dublaj eklenerek 'Araplara nasıl oy vereceklerini anlatan video.' şeklinde paylaşıldı.

AK PARTİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYOR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından söz konusu paylaşımlardan birini alıntılayarak, "2019 seçimleri öncesi seçmenleri bilgilendirmek için yapılan Türkçe animasyona dublaj yapıp Arapça ses ekleyerek kamuoyunu yanıltıyor ve manipüle ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız." diyen Dağ, hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi.

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Dublajlı provokasyon: 2019 seçimi için hazırlanan animasyonu yalanlarıyla yeniden servis ettiler

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