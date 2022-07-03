Gündem Düğün konvoyu vakaya giden ambulansa geçit vermedi 10 dakikadır bekliyoruz
ANKARA

Düğün konvoyu vakaya giden ambulansa geçit vermedi: '10 dakikadır bekliyoruz'

Ankara'da, acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibi, dakikalarca düğün konvoyunun yol vermesini bekledi. O anlar, sağlık çalışanlarının kamerası ile kaydedildi.

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Haber Merkezi DHA
Düğün konvoyu vakaya giden ambulansa geçit vermedi: 10 dakikadır bekliyoruz
O anlar, sağlık çalışanlarının kamerası ile görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Ankara Protokol yolunda meydana geldi. Acil vaka ihbarı alan 112 Acil Sağlık ekipleri, ambulansla vaka yerine gitmek üzere yola çıktı. Protokol yoluna geldiklerinde düğün konvoyu ile karşılaşan sağlık ekibi, siren ve korna çalmalarına rağmen dakikalarca düğün konvoyunun kendilerine yol vermesini bekledi.

  • O anlar ise ambulansın içinde bulunan bir başka sağlık çalışanı tarafından telefon kamerası ile görüntülendi.

Sağlık çalışanları çektikleri videoyu, "Acil vakaya giderken 10 dakikadır düğün konvoyunun yol vermesini bekliyoruz. Sonra 'ambulans neden geç kaldı?' deniliyor. Yazık..." notuyla sosyal medyada paylaştı.

Ankara'da düğün konvoyu acil vakaya giden ambulansın geçişini engelledi
OYNAT 00:58
Ankara'da düğün konvoyu acil vakaya giden ambulansın geçişini engelledi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, düğün konvoyu acil vakaya giden ambulansın geçişine engel oldu. Ambulans şoförü, yolun açılması için defalarca korna çalmasına rağmen konvoydakiler yolu kapamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti.


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