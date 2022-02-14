Gündem Düğün salonunda polise saldırmışlardı 26 şüpheli tutuklandı
İSTANBUL

Düğün salonunda polise saldırmışlardı: 26 şüpheli tutuklandı

Sultangazi'deki bir düğün salonunda kendilerini gürültü yapmamaları konusunda uyaran emniyet görevlilerine saldırarak 5'ini yaralayan 26 şüpheli tutuklandı.

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Haber Merkezi Diğer
Düğün salonunda polise saldırmışlardı: 26 şüpheli tutuklandı
26 şüpheli, gelen takviye ekiplerin yardımıyla gözaltına alındı

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki düğün salonuyla ilgili gelen gürültü şikayeti üzerine, emniyet görevlileri olay yerine intikal etti.

Mekanda alkol alındığı ve yüksek sesle müzik dinlendiği anlaşılınca salondakilere müziğin sonlandırılması uyarısı yapıldı. Ancak uyarıları dikkate almayan salondakiler, emniyet görevlilerine saldırdı.

Şüphelilerin gösterdiği mukavemet sonucu 5 emniyet görevlisi yaralandı.

26 şüpheli, gelen takviye ekiplerin yardımıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, sevk edildikleri adli mercilerce ''görevli memura mukavemet'' suçundan tutuklandı.

15 Şubat öncesi PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da yakalanmasının yıl dönümünü öncesinde terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Baskınlarda koçbaşıyla kapıları açarak eve giren özel harekat timi söz konusu şüpheli şahısları kelepçe takarak gözaltına alındı.
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Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
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Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
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Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
Title
Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
15 Şubat öncesi PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK'ya şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da beş araç birbirine girdi: Üç yaralı var
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Hasdal - Ankara istikametinde seyir halinde olan 5 araç henüz bilinmeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.
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İçlerinde lüks otomobillerin de bulunduğu kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri, kaza sırasında sıkışan bazı vatandaşları bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
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Polis, kazadan dolayı 2 şeridi kapatarak trafik akışını diğer 2 şeritten sağladı. Kazadan dolayı TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.<br>Kazaya karışan lüks otomobiller kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin çalışması devam ediyor.
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İstanbul'da beş araç birbirine girdi: Üç yaralı var
Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde, içinde lüks araçların da bulunduğu zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 5 aracın karıştığı kaza sonrası, TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da olası bir faciadan dönüldü: Tırda yüklü iş makinesi araçların üzerine devrildi
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Beşiktaş'ta Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 EP 635 plaklı TIR'ın taşıdığı vinç, saat 22.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak park halinde olan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı 34 ZU 0353, 34 BGG 607 ve 34 YS 127 plakalı 3 otomobilin üzerine devrildi.
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Vincin üzerine düştüğü otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken yaşanan olayda otomobillerde o anda kimsenin olmaması faciayı önledi.
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Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, caddeyi trafiğe kapattı.
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4 buçuk saat süren çalışmaların ardından TIR ve otomobillerin üzerine düşen vinç, 2 vinç yardımıyla araçların üzerinden kaldırıldı.
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Hasar gören otomobiller sahiplerine teslim edilirken polis ekiplerin yaşanan kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
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Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi
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Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi
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Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi
Title
Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi
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İstanbul'da olası bir faciadan dönüldü: Tırda yüklü iş makinesi araçların üzerine devrildi
İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. İş makinesinin altında kalan otomobillerde büyük hasar oluştu. Olayda ölen ve yaralananın olmazken vinç 4 buçuk saat süren çalışmanın ardından araçların üzerinden kaldırıldı.
Her an işgal edebilir

Her an işgal edebilir

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15 Şubat öncesiPKK operasyonu

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