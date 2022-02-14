Düğün salonunda polise saldırmışlardı: 26 şüpheli tutuklandı

Beşiktaş'ta Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 EP 635 plaklı TIR'ın taşıdığı vinç, saat 22.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak park halinde olan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı 34 ZU 0353, 34 BGG 607 ve 34 YS 127 plakalı 3 otomobilin üzerine devrildi.