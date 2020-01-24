Düğünde feci olay: Damat kardeşinin kurşunuyla can verdi

Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal mahallesinde 12 Oca'ta yaşanan talihsiz olayda, iddiaya göre damat Mehmet Yılmaz, düğünde havaya ateş açan kardeşi H.Y.’nin silahından çıkan mermiyle yaralandı.

GÜNDEM Düğün alışverişine giderken can verdi

DHA Yanlışlıkla ağabeyini vuran H.Y. cezaevine gönderildi.



Ağır yaralandıYaralı damat, olay yerine giden ambulansla ilk önce Birecik Devlet Hastanesine, oradan da durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Damadı yaralayan kardeşi H.Y. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ağır yaralandıYaralı damat, olay yerine giden ambulansla ilk önce Birecik Devlet Hastanesine, oradan da durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Damadı yaralayan kardeşi H.Y. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 gün yoğun bakımda kaldı

Mehmet Yılmaz, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vurulma anı kameralara yansımıştıÖte yandan, düğünde yaşananlar kameraya yansımıştı. Görüntülerde, gelini almaya giden davetlilerden bazıları havaya rastgele ateş açıyor. Damadın kardeşi H.Y. tarafından havaya ateş açılması sonucu mermilerden biri damadın başına isabet ediyor. Damat arabaya binmek üzereyken yere yığılıyor.