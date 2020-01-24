Gündem Düğünde feci olay Damat kardeşinin kurşunuyla can verdi
ŞANLIURFA

Düğünde feci olay: Damat kardeşinin kurşunuyla can verdi

Düğünde feci olay: Damat kardeşinin kurşunuyla can verdi

Şanlıurfa’daki düğünde kardeşi tarafından kazara vurularak ağır yaralanan damat, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Damadın kardeşi düğünde havaya ateş açmış, davetliler büyük korku yaşamıştı.
Damadın kardeşi düğünde havaya ateş açmış, davetliler büyük korku yaşamıştı.

Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal mahallesinde 12 Oca'ta yaşanan talihsiz olayda, iddiaya göre damat Mehmet Yılmaz, düğünde havaya ateş açan kardeşi H.Y.’nin silahından çıkan mermiyle yaralandı.

Düğün alışverişine giderken can verdi
GÜNDEM
Düğün alışverişine giderken can verdi

DHA
Yanlışlıkla ağabeyini vuran H.Y. cezaevine gönderildi.


Ağır yaralandıYaralı damat, olay yerine giden ambulansla ilk önce Birecik Devlet Hastanesine, oradan da durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Damadı yaralayan kardeşi H.Y. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ağır yaralandıYaralı damat, olay yerine giden ambulansla ilk önce Birecik Devlet Hastanesine, oradan da durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Damadı yaralayan kardeşi H.Y. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğün konvoyunda makas magandalığı kamerada
OYNAT 00:35
Düğün konvoyunda makas magandalığı kamerada
Basın Ekspres yolu İkitelli mevkisinde otomobille düğün konvoyunda seyreden magandalar, defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücülerin tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

12 gün yoğun bakımda kaldı

Mehmet Yılmaz, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Vurulma anı kameralara yansımıştıÖte yandan, düğünde yaşananlar kameraya yansımıştı. Görüntülerde, gelini almaya giden davetlilerden bazıları havaya rastgele ateş açıyor. Damadın kardeşi H.Y. tarafından havaya ateş açılması sonucu mermilerden biri damadın başına isabet ediyor. Damat arabaya binmek üzereyken yere yığılıyor.

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