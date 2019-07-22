Gündem Düğünden döndüklerinde evlerini yanmış halde buldular
ZONGULDAK

Zonguldak haberleri: Düğünden döndüklerinde evlerini yanmış halde buldular

Düğünden döndüklerinde evlerini yanmış halde buldular

Zonguldak’ta bir çift düğünden döndükleri sırada evlerinde yangın çıktığını gördü. Çıkan yangında ev kullanılamaz hala geldi.

Haber Merkezi IHA
Zonguldak'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Zonguldak'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi Demet Sokakta Muhammet Tan’a ait 3 katlı evin en üst katında 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EV SAHİPLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Pencere ve balkondan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kozlu ve Zonguldak Belediyesine ait ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Komşuları olayı ev sahibine haber verdi. Düğünden gelen ev sahipleri gördükleri karşısında göz yaşlarını tutamadı. Kısa süre önce aynı evde bir yangın vakasının yaşandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılan çalışma sonrası belirlenecek.

İHA
Zonguldak'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldin
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