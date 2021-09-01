Gündem Düğüne yetişmek için emniyet şeridini kullanınca cezayı yedi
İSTANBUL

Düğüne yetişmek için emniyet şeridini kullanınca cezayı yedi

İstanbul'da usulsüz çakar-siren tertibatı kullanan araçların belirlenmesi için denetim gerçekleştirildi. Emniyet şeridi ihlallerinin de kontrol edildiği denetimde şerit ihlali yapan bir sürücü, "Ağabey çok acelemiz vardı, düğüne yetişeceğiz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Düğüne yetişmek için emniyet şeridini kullanınca cezayı yedi
Denetimde, bir düğün arabasının emniyet şeridinde seyrettiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Levent Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımlarında çakar-siren denetimi gerçekleştirdi. 1 Kasım 2019’dan itibaren sivil araçların çakar-siren tertibatı bulundurmasının yasaklanması nedeniyle polis ekipleri yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti. Öte yandan emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere de idari para cezası uygulandı.

İHA

Düğün yolunda trafik cezası

Denetimde, bir düğün arabasının emniyet şeridinde seyrettiği görüldü. Aracın sürücüsü son anda polisi fark ederek emniyet şeridinden çıktı, ancak sürücünün bu hamlesi polisin gözünden kaçmadı. Polis, aracı durdurarak sürücüye emniyet şeridini kullandığı için para cezası kesti. Düğüne giderken yedikleri ceza ile şaşkına dönen sürücü, “Ağabey çok acelemiz vardı. Evlilik vardı, düğün var. Düğüne yetişeceğiz. Ceza yedik, canları sağ olsun. İnşallah daha dikkatli olacağız” dedi.

İHA

Kurallara ihlal edenlere ceza yağdı


Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen denetimde, emniyet şeridi ihlali yapan, araçlarında cam filmi bulunduran birçok sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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FOTOĞRAF 9
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