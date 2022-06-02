Gündem Dün Fransızlardan madalya aldığı için CHPli vekili tebrik eden Kılıçdaroğlu bugün 2012de madalya alan bakanı eleştirdi
POLİTİKA

Dün Fransızlardan madalya aldığı için CHP'li vekili tebrik eden Kılıçdaroğlu bugün 2012'de madalya alan bakanı eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da çiftçilerle gerçekleştirdiği buluşmada, 2012 yılında Fransa'dan şövalye nişanı alan eski Tarım Bakanı Mehdi Eker'i, yalanlanan iddialar üzerinden hedef alarak eleştirdi. Kılıçdaroğlu, geride kalan gün CHP'li İbrahim Kaboğlu'na yine Fransa tarafından verilen şövalye nişan töreninde hazır bulunmuş ve vekili başarısından ötürü tebrik etmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dün Fransızlardan madalya aldığı için CHPli vekili tebrik eden Kılıçdaroğlu bugün 2012de madalya alan bakanı eleştirdi
Dün Fransızlardan madalya aldığı için CHP'li vekili tebrik eden Kılıçdaroğlu bugün 2012'de madalya alan bakanı eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Konya'da, muhtar ve çiftçilerle bir araya geldi.

Etkinlikte söz alan Kılıçdaroğlu, kabahatlerinin çok büyük olduğunu vurguladığı açıklamasında eski Tarım Bakanı Mehdi Eker'i hedef aldı.

Türkiye'ye malların dışarıdan geldiğini öne süren CHP lideri, "Siz hiç şunu düşünür müydünüz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Tarım Bakanı, Fransa'da Fransa tarımına yaptığı katkılar dolayısıyla madalya alsın. Oldu, Türkiye'de tarım bakanı Fransa tarımına katkı dolayısıyla madalya aldı. Niye almasın ki? Her şey Fransa’dan alıyorsun. Niye olmasın? Buradan Türkiye’nin çıkması lazım." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'NİŞAN' ÇELİŞKİSİ: DÜNÜNÜ UNUTTU

Bakanı, Fransa'dan madalya aldığı için eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün CHP'li İbrahim Kaboğlu'na yine Fransa tarafından verilen şövalye nişan töreninde hazır bulunmuş ve vekili başarısından ötürü tebrik etmişti.

Dün Fransızlardan madalya aldığı için CHP'li vekili tebrik eden Kılıçdaroğlu bugün 2012'de madalya alan bakanı eleştirdi
OYNAT 00:26
Dün Fransızlardan madalya aldığı için CHP'li vekili tebrik eden Kılıçdaroğlu bugün 2012'de madalya alan bakanı eleştirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da çiftçilerle gerçekleştirdiği buluşmada, 2012 yılında Fransa'dan şövalye nişanı alan eski Tarım Bakanı Mehdi Eker'i yalanlanan iddialara üzerinden hedef alarak eleştirdi. Kılıçdaroğlu, geride kalan gün CHP'li İbrahim Kaboğlu'na yine Fransa tarafından verilen şövalye nişan töreninde hazır bulunmuş ve vekili başarısından ötürü tebrik etmişti.

Fransızlar CHP'li vekile nişan taktı: Kılıçdaroğlu da törende hazır bulundu
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Fransızlar CHP'li vekile nişan taktı: Kılıçdaroğlu da törende hazır bulundu

MEHDİ EKER NEDEN NİŞAN ALMIŞTI?

Eker, hakkında çıkan "Fransa tarımına katkı sağladığı ve Fransa’dan hayvan ithalatı yapıldığı için şövalye nişanı verildiğine" dair iddiaları 2019 yılında yalanlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fransa’nın Dönem Başkanlığını yürüttüğü G20 toplantıları kapsamında, 23 Haziran 2011 tarihinde Paris’te, G20 Tarım Bakanları toplantısı da yapılmıştır. Bu toplantıda, Bakanlığımın da önerileri doğrultusunda, G20 tarihinde ilk kez “tarım, açlık, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, gıda krizleri, ülkelerin arz ve talep dengelerinin tespit edilmesi ve sağlanması için bir sistem oluşturulması” gibi konular tartışılmıştır. Toplantı sonucunda tarımsal üretim ve verimliliği artırmayı ve tarımsal piyasa bilgi paylaşımını ve şeffaflığı sağlamayı amaçlayan “Gıda Fiyatlarındaki Dalgalanmalar ile Mücadele ve Tarım Eylem Planı”nın onaylanmasına karar verilmiştir. Bu toplantıda alınan kararlar ve eylem planı dönemin G20 deklarasyon metnine de dahil edilmiştir.

Şahsımın ve Bakanlığımın ilgili bürokratlarının, söz konusu toplantıda alınan bu önemli kararlara ve özellikle eylem planının oluşturulmasına ilişkin katkıları nedeniyle, Dönem Başkanı ülke Fransa tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı sıfatıyla şahsıma ve konuyla ilgili toplantılara katılan Bakanlığımın iki Bürokratına, bahsi geçen nişanın verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu konu ile ilgili Fransa Büyükelçiliği tarafından gönderilen resmi yazının tercümesi ektedir. Yazı içeriğinde nişanın hangi nedenle verildiği de açıklanmaktadır.

Görüleceği üzere söz konusu nişanın verilmesinin sebebi; Fransa tarımına katkı yapılmış olması veya Fransa’dan hayvan ithalatı yapılmış olması değil; dünyada tarımsal üretim ve verimliliğin geliştirilmesi, tarımsal piyasa bilgilerinin paylaşımı ve şeffaflığın sağlanması ve açlıkla mücadele amacıyla ilk kez hazırlanan “Gıda Fiyatlarındaki Dalgalanmalar ile Mücadele ve Tarım Eylem Planı”nın kabul edilerek onaylanması sürecine yaptığımız katkılardır.

Yukarıda izah ettiğim üzere, şahsıma yöneltilen iddialar tamamen gerçek dışı olup, hakkımda kasıtlı olarak ve gerçekleri çarpıtmak suretiyle bu konuda yalan beyan ve ithamlarda bulunan şahıslar hakkında her türlü yasal haklarımı saklı tuttuğumu ifade etmek isterim."

Mehdi Eker'den 'şövalye nişanı' iddialarına yanıt
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Mehdi Eker'den 'şövalye nişanı' iddialarına yanıt

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